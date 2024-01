La gran decepción de una soltera de 'First Dates' al conocer a su cita: "No puede ser"

El último programa de 'First Dates' ha dejado otro momento épico, como ya es costumbre en el formato que presenta Carlos Sobera. De hecho, como ya ocurriera el día anterior con la surrealista cita que acabó sin cena. Este miércoles, volvían a verse las caras varios solteros para comprobar su compatibilidad y su 'feeling'. Sin embargo, no ha habido demasiada suerte. No, por lo menos en el encuentro que han protagonizado Paula y Álvaro. Los dos valencianos no podían creer " su suerte" al verse en el restaurante. Sobre todo ella. "No puede ser. No puede ser. No puede ser", soltaba sin poder controlarse la joven. Su reacción ha pillado por sorpresa hasta que ha explicado el por qué de su incredulidad y decepción manifiesta.

La casualidad de 'First Dates' que no ha gustado nada a la soltera

El giro de guion que han protagonizado los dos solteros de 'First Dates' ha pillado a todos por sorpresa, incluido a Carlos Sobera. El presentador no daba crédito a tanta coincidencia. Paula, de 19 años, cruzaba las puertas del restaurante del formato de Cuatro sin imaginar que en apenas unos minutos su cara cambiaría radicalmente de registro. "Será verdad, Álvaro. A este le conozco yo", ha gritado con el rostro totalmente desencajado. En ese momento hacía su aparición estelar el concursante de 20 años que, momentos antes, se presentaba a la audiencia con desparpajo. "Me hago con todo el mundo. Tengo algo", indicaba.

Carlos Sobera no ha dudado en preguntar abiertamente de qué se conocían. Resulta que ambos coincidieron en una fiesta en su Valencia natal por tener amigos en común. El problema es que, mientras Álvaro sí se había llevado una buena impresión de Paula durante esa noche, el recuerdo que guarda ella es bien distinto. "A mí me pareció una chica maravillosa, muy habladora, muy maja ella", ha contado el árbitro de profesión. La estudiante de empresariales, por su parte, ha sido rotunda a la hora de "devolver el cumplido". "Es que no puede ser, tengo la negra. Entre tantos millones y millones de personas, que venga esta persona y sea mi cita... Es un personaje mamarracho que no hay por donde cogerlo", le ha definido ella.

Una de las cenas más tensas de 'First Dates' que acaba como era previsible

A pesar de los descalificativos, Paula ha accedido a cenar con Álvaro y viceversa. No contenta con cómo había reaccionado tras reconocerle a su llegada a 'First Dates', le ha confesado lo que pensó de él cuando le conoció. "Pensé: ¿de dónde ha salido este personaje de ciencia de ficción?. Esos pelos... ¿Tú te consideras un personaje?", le ha preguntado a su cita. El árbitro, ofendido llegados a este punto, le ha contestado con rotundidad: "No, soy una persona natural y no intento imitar a nadie".

La química ha brillado por su ausencia durante toda la velada y ha superado cualquier límite cuando Álvaro se ha arrancado a cantar, micrófono en mano. Un bonito gesto que Paula no ha visto con buenos ojos: "No, no eres lo que yo busco. Eres un personaje y no estoy acostumbrada a ver así a la gente", le ha dicho. El concursante de 'First Dates' también se ha plantado al escuchar su alegato. "Se pierde un chaval sentimental que se entrega al cien por cien", ha sentenciado.