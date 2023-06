Los peores momentos de 'Sálvame' en sus 14 años de emisión

Más de una década en antena dan para mucho y 'Sálvame' lo ha demostrado con creces. Hoy se pone fin a una era televisiva de nuestro país con la emisión del último programa para dar cabida a nuevos formatos. Mediaset informó de la decisión de cancelar 'Sálvame' hace más de un mes y hoy ha llegado el gran día. Desde su primera emisión en 2009, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez ha regalado momentos inolvidables y otros más cuestionables que lo han convertido en un éxito de audiencias y diana de críticas, por igual. Estos son algunos de los que hemos querido destacar:

La bronca entre Belén Esteban y Paz Padilla por las vacunas del covid

Si por algo se ha caracterizado 'Sálvame' es por las intensas discusiones y encontronazos que a lo largo de los años se han desatado entre sus colaboradores. Momentos llenos de tensión que han surtido a los responsables del programa para generar contenido propio y mantener al público en vilo y totalmente volcado con el desarrollo de la trifulca. Cabe destacar que los momentos destacados a continuación son solo una pequeña selección realizada por el equipo de SEMANA. En estos 14 años ha habido mil momentos de tensión...

Uno de los más sonados, sin duda, fue el enfrentamiento entre Paz Padilla y Belén Esteban por las vacunas contra el Covid-19 en enero de 2022. "No sirven para nada", dijo la presentadora en un directo, a la par que añadía que no eran efectivas para evitar el contagio de la nueva variante del virus. Sus palabras provocaron el enfado de la colaboradora, que no dudó en tachar a Padilla de "mal informada", entre otros calificativos. El agarrón terminó con Padilla marchándose de plató. A los días, esta dejó de seguir a Belén en redes y Mediaset tomó la decisión de rescindir el contrato de la presentadora.

El despido en directo de Antonio Canales

El 18 de de agosto de 2021, 'Salvame' informaba de que uno de los tertulianos iba a perder su silla en la entrega de aquel día. "No podemos permitirnos tener una plantilla a colaboradores que no aporten nada. Por ello comunicaremos la no renovación del contrato de uno de ellos. No ha estado a la altura de un programa como este y tendrá que decir adiós a su silla", informaban desde La Fabrica de la Tele. Dicho y hecho.

Fue Carlota Corredera la encargada de anunciar el nombre del elegido: Antonio Canales. El bailarín se mostró tranquilo en un primer momento tranquilo, pero acabó abandonando el plató muy molesto y arremetiendo contra el programa.