Ferre y Cristina, segundos confirmados de ‘La casa fuerte’

Telecinco comienza a desvelar los concursantes de su nuevo reality, ‘La casa fuerte’. Un programa que sustituirá a ‘Supervivientes’ que afronta su recta final, el próximo jueves tendrá lugar la esperada final. La segunda pareja confirmada ha sido Jaime Ferre y su pareja, Cristina Gilabert, será un importante reto para ambos que llevan un año y siete meses de relación. Una prueba de fuego, ya que se trata de la primera ocasión en la que convivirán juntos.

La pareja acudía este domingo a la gala especial del ‘Supervientes’ donde Sonsoles Ónega se estrenaba como presentadora, además la periodista también estará al frente de los debates en plató mientras que Jorge Javier Vázquez será el encargado de llevar las galas de ‘La casa fuerte’. Se desconocen muchos detalles de este nuevo formato en el que las parejas de concursantes vivirán confinados en una villa.

Ferre se dio a conocer gracias a su participación en la edición italiana de ‘Super Shore’ donde compartió edición con Elettra Lamboini de ‘GH VIP 6’, además, también ha formado parte de los valientes concursantes de ‘Supervivientes 2020’ donde era presentado como un «personaje aguerrido, fuerte, y que está preparado física y psicológicamente».

De su paso por los Cayos Cochinos, donde se convirtió en el quinto expulsado de la edición, el joven destacó por su carácter jovial y para él supuso un importante aprendizaje. «He aprendido mucho en esta experiencia. Me he abierto mucho personalmente, me he conocido más como persona. Me he sorprendido a mí mismo. Ahora valoro mucho más a mi familia, les he dicho que les quiero, que nunca lo hago», explicaba el día de su expulsión.

«Hasta aquí llegó mi concurso, me da mucha pena porque era mi sueño. Seguid vuestro concurso porque sois todos grandes, os llevo a muchos en el corazón», era su mensaje dirigido a los que habían sido sus compañeros. «Mi concurso termina ya, pensé que podía haber aguantado más, que era buen superviviente, pero habrá algo que no ha gustado a la audiencia».