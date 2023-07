'Mask Singer' da por finalizada su tercera temporada con una gran sorpresa, ¡un empate! El público era incapaz de decidir entre "Gorila" y "Ratita" en la noche del 5 de julio y por ello daban a los dos por ganadores. Era la primera vez que dos rostros se iban a ver en plató en pleno desenmascaramiento. Fernando Morientes y Ana Torroja . Tenían muchas ganas de encontrarse y con este doble premio pudieron conocerse en persona. "Yo tampoco me lo puedo creer. Soy muy tímido y la máscara tiene la culpa de todo, he bailado...", reconocía el ex futbolista.

El ex futbolista explicó todas las pistas que habían despistado a todos menos a Ana Obregón. Iker Casillas, Guti y Carlos Sainz eran los otros tres nombres que salieron. Le reconocieron las buenas interpretaciones que habían hecho y lo que les habían hecho dudar. "Es verdad que uno de vosotros dijo que había alguien muy competitivo y es la verdad, la realidad. Estoy estudiando todo lo que me dicen. Ha sido un auténtico placer", le reconocía a Arturo Valls.

Ana Torroja, "co ganadora" de la tercera edición de 'Mask Singer'

Al descubrirse a Ana Torroja entendieron por qué se empeñaba en agravar su voz. Ella era la primera sorprendida de haber podido esconder el tono de voz de esta forma. Bad Gyal, Carmen Calvo y Shakira eran las opciones para "Ratita". "Quería ver hasta dónde llegaba. Lo más divertido ha sido eso", les explicaba a todos la cantante. Mónica Naranjo era la más sorprendida de encontrar a su amiga en el plató de Antena 3 y no ser capaz de saber que estaba ella.

Gracias a este final era Ana Obregón la que se alzaba con el premio del jurado adivinando 6 nombres en toda la tercera edición. La nueva investigadora se despedía muy emocionada por lo que ha supuesto su vuelta al entretenimiento más allá de sus apariciones en televisión. Ana Torroja y Fernando Morientes se llevan la máscara de oro después de competir con más de 16 máscaras y convertirse en los primeros dobles ganadores del formato a nivel internacional. 'Mask singer' dijo adiós a la audiencia asegurando que nos volveríamos a encontrar en una próxima temporada.