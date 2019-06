El feo ataque de Kiko Matamoros a Belén Esteban

Kiko Matamoros volvía este martes al plató de ‘Sálvame’ para cumplir con su obligación al frente de ‘El club del espectador’. Aunque su cometido es presentar las diferentes llamadas telefónicas que hacen los teleespectadores, el colaborador de televisión se ve siempre en la necesidad de responder algunos ataques que recibe durante la semana.

En esta ocasión, se le ha criticado de manejar a Rafa Mora, algo que no le ha sentado muy bien. Siempre se reencuentra en el plató con todos sus compañeros, menos con Belén Esteban, que hace unas semanas se negó a estar en el plató cuando Kiko estuviera. La ausencia de la ‘princesa del pueblo’ no le impide criticar algunas de sus declaraciones.

Eso es lo que ha hecho este pasado martes, cuando lanzó un dardito más que envenenado a Belén Esteban desde el plató de su programa. “Belén, no eres la persona más adecuada para reivindicar absolutamente nada a nadie respecto de sus obligaciones fiscales”, declaraba Matamoros.

Sus compañeros de programa no dudaron en ‘echar un cable’ a Belén Esteban. La primera fue Belén Rodríguez, que declaró: «Belén no tiene ninguna deuda con Hacienda». Kiko Matamoros no se quedó callado y le contestó: «Efectivamente no la tiene porque le han hecho tres inspecciones y ha tenido que pagar 700.000 euros, no porque él haya querido pagar. La han pillado», decía rotundo.

«No es la más indicada para hacer reivindicaciones públicas ni demagogia en base a nada. Entre otras cosas porque no ha presentado una declaración en su vida», seguía atacando Kiko Matamoros.

Belén Rodríguez, indignada, le decía a Kiko que no podía confundir a la gente y que actualmente, Belén Esteban no tenía deudas con Hacienda. «Y esa es la realidad», zanjaba la colaboradora de televisión.

«Si ha tenido que vender su casa es porque le han pillado con el carrito de los helados, no porque haya querido ir ella a la Agencia Tributaria y decir cuánto les debo. Ha sido la Agencia Tributaria la que le ha hecho tres inspecciones y ha dicho, ‘nos debes esto'», continuaba exponiendo Kiko.

«Y ahora, los que habláis de pelota, podéis hacer la pelota que queráis», zanjaba Kiko. Belén Rodríguez, contundente, le recriminaba al colaborador que había que ser justo.

