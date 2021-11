A la tercera va la vencida. O eso dicen. Después de romper su relación en ‘La isla de las tentaciones’ y darse una última oportunidad en ‘La última tentación’ donde Cristopher decidió abandonar él solo el programa, este lunes han sorprendido asegurando que estaban juntos. Ha sido él quien ha confirmado que había vuelto con Fani en el debate de ‘La última tentación’ nada más al entrar al plató, ya que ha saludado a su novia con un beso en los labios. Algo que ha pillado a todos por sorpresa, ya que no se imaginaban que habían vuelto a estar juntos. Pero el colofón final llegaba con la pedida de Fani a su novio en directo. Nadie se esperaba este desenlace final en el plató de televisión.

Fani sorprende entregándole un anillo de pedida a su novio en el plató del debate de ‘La última tentación

Antes de dar por finalizado su paso por el programa y antes de marcharse del plató de televisión, Fani ha querido dedicarle unas románticas palabras a su novio y de paso entregarle un anillo. «A ver cari, yo te pido perdón por lo que ha sucedido. Quiero continuar contigo y como te dije en la isla, me encantaría que fueras el hombre de mi vida. Y te quiero pedir que, por favor, retomemos lo de la boda y nos casemos«, ha dicho la concursante bajo la atenta mirada de todos los asistentes al plató y con un Cristopher muy emocionado y sin poder evitar las lágrimas. ¿Cuál ha sido la respuesta de él? ¡SÍ! «Yo sí, claro que sí quiero», ha dicho tras besar y abrazar a su novia.

Tanto Fani como Cristopher estaban muy nerviosos y emocionados por el momentazo que habían vivido en el plató de televisión. A pesar de que no es la primera vez que anuncian su boda, esta vez parece ser la definitiva y la pareja quiere retomar sus planes de boda. Mientras tanto, Sandra Barneda y el resto de colaboradores se quedaban atónitos por el momento que han vivido en directo.

La pareja retomó su relación al día siguiente de la hoguera final

Nada más entrar al plató, Cristopher ha besado a su novia confirmando así que volvían a estar juntos. Además, han querido desvelar cuándo retomar su relación. Y es que tras una conversación muy larga, la pareja retomó la relación… ¡al día siguiente de haber cortado en la hoguera! Cristopher ha querido explicar por qué le ha vuelto a dar una oportunidad ha su novia: “Las palabras que me dijo en la hoguera fueron difíciles de olvidar. He querido darle otra oportunidad. Para saber si todo lo que me dijo en su día es cierto tengo que estar con ella”, ha explicado. Además, ha asegurado que a día de hoy lo sigue haciendo. Aún más si cabe ahora que le ha pedido matrimonio delante de todo el público de ‘La última tentación’.