La última edición de ‘Operación Triunfo’ no ha sido lo que se esperaba. Quizás porque la sombra de la anterior era muy alargada, quizás porque Amaia y Aitana solo hay una o quizás porque las polémicas eclipsaron el concurso. Lo cierto es que, como cada concurso, tuvo sus ganadores, sus participantes más queridos y las sonadas charlas de Noemí Galera.

En una de las broncas de la directora de la Academia más famosa de la televisión, la catalana advertía a sus alumnos de que no debían confiarse ya que, por estar dentro de ‘OT’ no tenían ningún éxito garantizado. Pero el programa terminó y un flamante Famous se convirtió en ganador.

Leer más: El sentido homenaje de Famous al pequeño Julen

Famous, solo en su primera firma de discos en Madrid

Con casi 340.000 seguidores en redes sociales y el apoyo del público durante todo el programa, nada hacía presagiar lo sucedido hace dos días. El artista tenía un encuentro programado con sus fans de Madrid para cantar y firmar discos y, aunque todo estaba organizado para albergar un gran número de personas, al llegar el cantante los asistentes apenas sumaban 50.

Lejos de venirse abajo, Famous cantó, bailó y aprovechó la intimidad que le brindaba el poco público para subir a algunos de sus fans al escenario. Si se sintió decepcionado es algo que disimuló a la perfección y de lo que no ha querido dejar constancia en sus perfiles sociales.

María Teresa Campos y Bigote saben lo que se siente

Este batacazo recuerda, inevitablemente, al que ya vivieron María Teresa Campos y Edmundo Arrocet el pasado mes de mayo cuando al acudir a la firma del disco que habían sacado juntos se encontraron con que solo había dos personas interesadas en conseguir sus rúbricas. Aquel día, la popular presentadora y el humorista no se lo tomaron tan bien como el cantante y no dudaron en compartir su malestar por lo ocurrido y culpar a la organización del evento por no haberlo publicitado correctamente.

Más contenido .....