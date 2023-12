La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', echa el cierre "tras 17 años de éxitos"

“Ha llegado el momento de los créditos”. Con estas palabras, La Fábrica de la Tele ha dado una noticia que nunca hubiera deseado. Y es que, “tras 17 años de grandes éxitos”, la cúpula de la productora ha tomado una drástica decisión con la que ponen punto final a su impecable historial televisivo, marcado por el fin de ‘Sálvame’ el pasado mes de junio.

A través de un comunicado firmado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, La Fábrica de la Tele ha dado más detalles sobre su renuncia: “Los accionistas de La Fábrica de la Tele han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad”, han revelado. Sin embargo, no han querido cerrar definitivamente este capítulo y han puesto el broche de oro a su mensaje con unas palabras cuanto menos reveladoras: “El futuro está todavía por venir”.

Las reacciones de los famosos al fin de 'La Fábrica de la Tele'

Como no podía ser de otra manera, no han tardado en hacerse públicas las reacciones de algunos de los trabajadores de la productora. Entre ellas la de Belén Esteban, que unos minutos después de darse a conocer este inesperado cierre ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar su apoyo a los que fueron sus compañeros: “Orgullosa de vosotros os quiero siempre juntos”, ha escrito la también conocida como ‘princesa del pueblo’ en su cuenta de Instagram, dejando entrever que su relación con sus exjefes no cambiará pese a las circunstancias.

Cabe destacar que esta noticia ha tenido lugar tan solo unas horas después de la dimisión de Borja Prado como presidente de Mediaset. Tras un año y medio en el cargo, el empresario pone punto final a su vínculo con Telecinco al tener ciertos desacuerdos con el resto del grupo. En un primer momento, el madrileño asumió “las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos. Pero pasado el mes de junio, sus responsabilidades eran meramente institucionales y el consejero delegado, Alessandro Salem, se encargó del poder ejecutivo. Algo que no ha terminado de convencer a Prado, que ha iniciado su marcha de la cadena de Fuencarral.

Muchos han sido los rostros conocidos que, de una manera u otra, han señalado a Borja como ‘culpable’ del giro de 180 grados que ha llevado a cabo Telecinco en apenas unos meses. Es por ello que no ha resultado extraño que Jorge Javier Vázquez se haya pronunciado sobre la decisión del expresidente de Mediaset. Lo ha hecho vía Twitter y con cierto tono irónico: “Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores”, ha señalado. En cuestión de minutos, su mensaje ha recopilado miles de respuestas de apoyo de sus seguidores, que esperan que la marcha de Prado provoque la vuelta del de Badalona a la pequeña pantalla.