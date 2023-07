Fabiola Martínez y Juan Dávila: el picante tonteo del que todo el mundo habla

No ha sido la primera vez, pero sí la que más evidente se ha hecho hasta la fecha. Fabiola Martínez está abierta al amor y quién sabe si también a un posible romance, tal y como demostraba en su última intervención de 'Y ahora Sonsoles'. La venezolana coincidía de nuevo con el humorista Juan Dávila, con el que tiene gran complicidad y con el que siempre suele generar titular, aunque esta vez fueron un poco más allá. Todo sucedía cuando hablaban de un bronceador ilegal que ha aterrizado en España y que en muy poco tiempo se convertía en viral, al igual que su sugerente actitud delante de las cámaras.

Fabiola Martínez y su evidente tonteo con Juan Dávila

Tras ver el anuncio en la pantalla del plató, Fabiola Martínez bromeaba sobre uno de los modelos que aparecía en él: "Yo me quedo con el moreno, no con el bronceador. Yo estoy ya en modo verano". En ese momento Juan Dávila aprovechaba para tirarle los tejos a su compañera, eso sí, con tono picante incluido. "Te has calentado al verme aquí...", decía el cómico. "Me ha inspirado. Te das un aire...", respondía ella tras lo que él deslizaba: "Sí, en la espalda". En ese instante Fabiola dejaba abierta la posibilidad a que algún día existiera algo entre ellos, pues seguía con la chanza que tiene con Dávila desde hace días. "Bueno, no te la he visto todavía", acertaba a decir. En ese momento el público daba rienda suelta a su imaginación, una idea que, a tenor del tonteo, no parece nada descabellada.

Poco después el ahora colaborador de Antena 3 contaba su experiencia en 'Noche de fiesta', programa de José Luis Moreno en el que participó hace alguna que otra década. "Llevaban unos cartelitos y llevaban tanga. Decían que tenías que broncearte", explicaba. "Yo iba a un solarium. Leí que te podías quedar estéril así que me las ponía abajo por si acaso", apuntaba señalando a que desde que escuchó ese rumor empezó a colocar estas gafas, que te protegen de los rayos UVA y UVB de la exposición solar, en sus partes íntimas. Un cambio que desató las carcajadas y que hizo reflexionar a Fabiola, quien de nuevo entró en el juego de Juan Dávila para bromear sobre algo no apto para todos los públicos.

"Uy...Pero esas gafas son muy chiquititas", deslizaba. "Pero soportan un tabique gordo", apuntaba él, tratando de dejar tanto a la tertuliana como al resto del público sin palabras. Con una química que traspasa la pantalla, ahora solo cabe esperar para ver en qué termina esta historia.