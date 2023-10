Fabiola Martínez en 'Y Ahora Sonsoles': la verdad sobre su repentino adiós en el programa

Fabiola Martínez ha trabajado como colaboradora de televisión en varios momentos de su vida. Fichó por 'Está pasando' en Telemadrid en el año 2019 y en 2022 por 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, proyectos que ya forman parte del pasado. Aunque su expareja, Bertín Osborne, sigue de plena actualidad y cualquier programa quería a Fabiola en su plantel de tertulianos, la venezolana decidió desvincularse. ¿El verdadero motivo de este paso al frente? Nada tiene que ver con el plano personal, sino con el laboral. En concreto por otro proyecto que era incompatible con el espacio presentado por Sonsoles Ónega. "El programa requería más implicación y era incompatible con un nuevo proyecto profesional que me ha salido y que llevaba tiempo esperando", decía ella misma. No ha querido entrar en detalles sobre qué se trata, pero lo que sí se sabe es que este se sumará a su papel en la Fundación Bertín Osborne, donde ella sigue trabajando y dando el pecho para acompañar a familias que sufren el mismo problema de salud que su hijo Kike.

El proyecto de Fabiola Martínez fuera de la televisión

Este mes de septiembre, el día 4, comenzó la nueva temporada de 'Y Ahora Sonsoles', la cual por cierto ahora se bate en duelo con 'TardeAR', pues coinciden en horario. Dejará de estar presente en la pequeña pantalla, según anunció un compañero suyo de programa: "El proyecto nada tiene que ver con la televisión". Fraguó una bonita amistad con muchos de sus compañeros gracias a su eterna amabilidad y, sobre todo, dio muchos titulares. No tuvo reparo en profundizar sobre su extinto matrimonio con Bertín Osborne o sobre el dolor que le había provocado que su ex dijera que "no sabía que era estar enamorado".

Fabiola Martínez desvelaba en 'Lecturas' la razón por la que abandonaba el programa de Antena 3. Aunque fue muy feliz allí, tiene nuevas miras profesionales que nada tienen que ver con la crónica social. Al menos, de momento. Un sector en el que se sigue sintiendo a gusto y en el que hace solo unos días se confesaba, entre otras cosas, sobre el ultimátum que le dio en su día a Bertín Osborne. Al parecer, ella tenía claro que quería mudarse a Madrid, una petición a la que el cantante en un principio se negó y que terminó satisfaciendo a regañadientes. Y es que Fabiola fue clara desde el principio: si no se trasladaban a la capital ella se separaría.

Mientras Fabiola Martínez se ha quedado fuera de la ecuación, hay otros rostros conocidos que han fichado por 'Y ahora Sonsoles'. Hablamos de Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo o Cruz Morcillo, entre otros, lo que deja ver que las altas esferas del programa estudiaron el mercado televisivo y fueron directos a pesos pesados.