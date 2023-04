Eva Soriano se ríe de las críticas sobre su sueldo: “Entono el mea culpa por cobrar por haber currado”

RTVE, como parte del cumplimiento de la Ley de Transparencia vigente para organismos públicos, desveló el sueldo de los presentadores de su cadena principal. La mejor pagada de la plantilla frente a las cámaras de TVE ha sido, para sorpresa de muchos, Eva Soriano. La cómica ha cobrado como presentadora de 'La noche D' 11.000 euros por programa. Estas cifras fueron muy comentadas y analizadas y la propia presentadora se ha hecho eco de la noticia en su programa 'Showriano' en Movistar. En él ha analizado la situación con mucho sentido del humor: "Tengo que pedir perdón a toda España. Entono el mea culpa por cobrar por haber currado".

Sin entrar en más detalles, la presentadora reconocía que ya había cobrado por este trabajo. "Hay mucha gente que ha dicho que cómo iba a cobrar esa barbaridad. Pues sí que es verdad que el dinero ya lo he cobrado y es vuestro dinero", exponía con la mejor de sus sonrisas. Se le había ocurrido, para todos los que están molestos y para compensar, una cosa que hacer. "Como no lo puedo devolver, para que tengáis una contraprestación mía, se me ha ocurrido que, si os cruzáis en la calle conmigo, os cuente un chiste", proponía con toda la ironía antes de concluir y sin aguantarse la risa, que "total, ya lo habéis pagado".

Mucho más desenfadada estaba Eva Soriano en la segunda parte de su monólogo sobre su sueldo en TVE. "Lo que más me duele de todo es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que me pagaran 11.000 euros por eso. No es el dinero ya, es cómo...", narraba. Terminó ya con su irónico "discurso" con una canción sobre el tema, con cuerpo de baile y piano incluido, imaginándose en esa situación.

Eva Soriano se sitúa por delante de los jueces de 'MasterChef' en sueldos