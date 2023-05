Eurovisión 2023 ya tiene a sus finalistas: estos son los clasificados de la segunda semifinal

Eurovisión 2023 encara el día de la final, este sábado 13 de mayo. Liverpool se prepara para recibir a los países que ya están clasificados para averiguar qué canción se alza con el micrófono de cristal. El martes eran 10 los clasificados en la primera semifinal de 15 participantes, y este mismo jueves son otros 10 de 16 competidores los que han cantado frente al mundo y se llevaban más votos en la segunda. Tres de los que se esperaba pudieran tener un hueco, "Break A Broken Heart" de Chipre, ""What The Hell Is Edgar?" de Austria y "Promise" de Australia, se clasificaban. Este último país, aunque no es europeo, participa gracias a la invitación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por el interés y el seguimiento que tiene el festival en el territorio.

Junto a ellos también cantarán en la final el sexteto de Albania con "Duje", Estonia con "Bridges" y Bélgica con "Because of you". Le sigue Lituania con su canción "Stay", Polonia con "Solo", Armenia con "Future Lover" y Eslovenia con "Carpe Diem". Fuera, por lo tanto, se quedan Dinamarca, Rumania, Islandia, Grecia, Georgia y San Marino.

Como parte de los conformantes del denominado "Big Five", además del privilegio de una plaza en la final, se vió un adelanto de alguna de sus actuaciones, grabada en los ensayos. Así se puedo escuchar a Blanca Paloma agradecer a sus "pichones" y mostrar un pequeño fragmento de 'Eaea' al igual que sucedió con los representantes de Reino Unido y Ucrania. Francia, Italia y Alemania tuvieron su turno en la anterior semifinal de hace unos días.

Ya esperan en la final de 'Eurovisión 2023' otros 15 países

La primera semifinal de 'Eurovisión 2023' ya dejó hace dos días la clasificación para otros 10 países. Después de una gala sin muchas sorpresas eran Croacia, Moldavia, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega los que se alzaban con su puesto en esta gala. Dejaban fuera del camino de la victoria a Malta, Azerbaiyán, Letonia, Países Bajos e Irlanda. Como sucede en todas las ediciones Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España ya tenían su espacio. Al haber sido los ganadores de la competición en 2022, Ucrania también tenía asegurada su participación. La final se celebrará en el Liverpool Arena en tan solo dos días y se podrá ver a partir de las 21:00 horas en La 1.