Mucho se habla de Víctor Janeiro en ‘Pesadilla en el paraíso’, aunque no precisamente por cómo está concursando, sino precisamente por todo lo contrario. Durante los debates incluso rompen en aplausos cuando aparece en un vídeo, pues es casi anecdótico que se hable de él dado el poco juego que está dando de cara al público. De hecho, ya se le ha comenzado a denominar como “mueble” por algunos colaboradores del reality, que se sienten defraudados por su concurso. Pero este no es el caso de Beatriz Trapote, que está muy orgullosa por cómo está llevando su marido su paso por la masía y se atreve incluso a vaticinar que si sigue así podría convertirse fácilmente en uno de los finalistas.

El hermano de Jesulín de Ubrique estaba llamado a ser una de las estrellas de ‘Pesadilla en el paraíso’, pero poco más se supo de él una vez que entró en la casa y comenzó el reality. No ha discutido con nadie, lo que le está salvando de las nominaciones, pero también es cierto que no le pone en boca de nadie y pocos son conscientes de su participación. Su perfil no podría ser más bajo y las críticas son tan ácidas que su mujer se ha visto en la obligación de salir en su defensa, aunque no sea en el plató de ‘Pesadilla en el paraíso’, sino a través de sus redes sociales, donde se siente más cómoda para ofrecer su alegato con sus fans como testigos.

Así, Beatriz Trapote ha terminado por desvelar sin quererlo cuál es la estrategia a seguir por Víctor Janeiro para mantenerse a flote en el concurso y llegar incluso a la final o alzarse vencedor: “Esa puede ser su forma de crecer en el concurso. No está nominado, es bueno en las pruebas, se puede plantar en la final o incluso ganar y tiene que cerrar la boca a más de uno”. Pero ella subraya que él es así y no está actuando en modo alguno: “Lo veo tal cual es. Si no le nominan es porque se lleva bien con todos sus compañeros. Yo sé cómo es su carácter y lo quieren un montón”, comienza a detallar la periodista, que sabe que su marido es capaz de meterse a todos en el bolsillo por su simpatía innata y que el hecho de vivir en el campo y entender de la materia le posiciona por delante de sus rivales en el concurso.

De hecho, ella defiende que la clave del éxito de su paso es tener conocimientos del mundo rural y por muchas críticas que se le realicen ella sigue firme en su consideración: “Lo que tengo entendido es que es ‘Pesadilla en el paraíso’. Yo quiero contenido rural”, por lo que dejaría a un lado las broncas y los amoríos, para mostrar solo el trabajo propio en la granja.

Para aquellos que esperasen un perfil distinto de Víctor Janeiro, su esposa ha dejado claro ya que será imposible verle envuelto en una polémica o que entre en conflictos serios con sus compañeros, porque “es una persona de cero conflictos”. Pero no solo como estrategia para perpetuarse en el reality, sino que asegura que es así siempre, al menos de los 15 años en los que ella ha formado parte de su vida: “No he tenido narices a discutir a grito pelado con él. Él te habla, se enfada, pero no tiene necesidad de subir la voz”, asegura la periodista.