Minutos después de conocer su cese en el programa, el bailarín confesaba a sus compañeros que quería fingir un desmayo para irse cuanto antes a casa.

Este jueves, ‘Sálvame’ ha emitido las declaraciones realizadas por Antonio Canales tras su inesperado despido de ‘Sálvame’. El bailarín, que conocía que era cesado del programa en directo, puso charlar con sus compañeros antes de abandonar el plató cabreado y a gritos, según contaba Carlota Corredera.

«Me da mucha pena que haya sido la resolución así y que no se haya hecho en privado. Ha sido una tarde muy difícil», decía el sevillano a sus compañeros tras conocer su cese. «Las segundas partes nunca me gustaron en ninguna película. No la he liado, he hablado con mucha claridad», confesaba en una conversación grabada por Kiko Hernández.

«He aguantado demasiado aquí»

«Yo sabía que era yo. He aguantado demasiado aquí, después de 80 y tantos días. Detrás hay un equipo. Esto no es tan fácil, pero vamos que mi destino no era aquí. Prefiero verlo y aprender de la gente que me gusta. He intentado observaros mucho a vosotros y aprender de vosotros… y así poder conocer mejor la televisión como la conocéis vosotros. Lo cierto es que aquí somos una jauría porque nos gusta a todos tener un espacio. Y aunque sea un buen artista no soy muy ducho en la materia. Me quedo con las ganas de haber estado un poco más y seguir aprendiendo… Quizás me he acomodado», decía, sincero.

Resignado, el andaluz parecía aceptar la decisión de la directiva porque «ya estaba hecho así». Y añadía: «He intentado estar a la altura». Eso sí, como artista y conocedor del mundo de los medios, dejaba claro que sabía las repercusiones que tendría su despido en directo. «Ya verás la pedazo de publicidad mañana», adelantaba.

«No quiero que hagan fuego del árbol caído», pedía a sus compañeros. Asimismo, sugería un cambio en los contenidos por el bien de la audiencia: «Creo que le hace falta un cambio al programa y no se trata de los colaboradores… He hablado de los que organizan, de los que crean los temas. He mentado todos los nombres: Alberto, David».

Antonio Canales quería fingir un desmayo para abandonar el plató tras conocer su despido

De la manera en la que se produjo su despido admitía que no le gustaron las maneras: «Yo creo que se trata de las formas». Luego quitaba hierro a lo sucedido y bromeaba con la posibilidad de marcharse cuanto antes del plató fingiendo encontrarse mal. «Yo ahora me hago el desmayado, que para eso soy actor. Digo dadme un paracetamol y armo un escándalo y me voy a casa antes…. Me voy para casa con el chófer. Tengo mucha jaqueca y a lo mejor en un rato me voy. Para no estar con la cara descolocada digo que me voy para mi casa. Diré que al tomate no llegó. Adiós, chicos, pero págame el día».