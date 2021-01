«Soy muy competitivo e exigente conmigo mismo. Nunca he sido soberbio y no lo voy a ser nunca más», se justificaba el cantante.

‘El Desafío’ está consiguiendo conquistar a la audiencia desde que el programa de la productora de Pablo Motos llegó a la parrilla de Antena 3. Este viernes, David Bustamante se ha mostrado molesto con algunos de los comentarios que le ha dedicado el jurado después de no haber superado su reto. El cantante no dudaba en mostrar su opinión provocando un breve enfrentamiento con Juan del Val.

Esta semana, David Bustamante tenía que enfrentarse a Kira Miró en el reto del «Tiro con carabina». Al no superarlo, David del Val no dudaba en decirle al cantante que no había dado todo de sí para conseguir superar el desafío. Sin embargo, estas palabras no sentaron nada bien al que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ y no dejaba escapar la ocasión de contestar al jurado del programa. «Meto más horas que nadie, hay cosas más difíciles que he hecho y creo que conmigo no se ha sido justo y objetivo«, decía con el semblante serio.

Tras escuchar sus palabras, Tamara Falcó intentaba actuar de mediadora e insistía que sus valoraciones estaban motivadas por lo que habían visto sus compañeros durante los ensayos de la semana. «Me da pena que digas que no somos justos y objetivos«, sentenciaba Santiago Segura que tomaba nota de todo lo que estaba ocurriendo.

Juan del Val insistía en que la condescendencia que mostraba David Bustamante no estaba bien e insistía en que el propio cantante sabía que hubiera podido conseguir completar el desafío si se hubiera concentrado. «Quien no llora no mama. Quiero que quede claro que no quede en duda mi entrega y profesionalidad con este programa y con cualquier cosa que haga», se justificaba el cantante.

David Bustamante pide disculpas por su actitud

A la hora de las valoraciones, y tras recibir tan solo un punto de Santiago Segura, Bustamante quiso saber el motivo por el cual le había bajado la puntuación. El director de cine explicó que se debía a que no le gustaba que se hubiese justificado al no cumplir el reto. «He reaccionado así porque soy muy competitivo e exigente conmigo mismo. Nunca he sido soberbio y no lo voy a ser nunca más», se disculpaba el cantante.

Por su parte, Juan del Val insistía en que le gustaba el enfado del interprete de «Dos hombres y un destino» porque decía mucho de él como concursante del programa. «Significa que quieres mejorar, sé que sabes que puedes mejorar«, sentenciaba. Ágatha Ruiz de la Prada quiso pronunciarse sobre el enfado del cantante: «Me encanta porque le mete pasión».

La decepción de Bustamante por no conseguir superar la prueba de la apnea

No es la primera vez que David Bustamante se muestra decepcionado consigo mismo por no conseguir superar los retos del programa de Antena 3. En la primera entrega, el cántabro se mostraba destrozado al no poder haber conseguido una mejor marca en la prueba de apnea.

El cantante estuvo minuto y debajo del agua, una medio muy por debajo a la que se había propuesto con el único objetivo de donar el premio a una asociación. «He sido un blando, quería hacer algo más, no estoy acostumbrado», afirmaba visiblemente afectado con el traje de neopreno puesto y sin salir de la piscina que se había instalado en el plató de televisión. Por su parte, Roberto Leal -presentador del programa- le contradecía, asegurando que con tan poco tiempo para entrenar había logrado «todo un desafío». Sin embargo, el que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ quedó tercer clasificado del primer programa, llevándose el premio Kira Miró, quien continúa líder tras tres semanas en antena.