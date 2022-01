Desde que saliera a la luz la posible relación entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet, el foco de la noticia se ha puesto sobre ellos. Supuso un bombazo y posaron en la revista SEMANA para contar todos los detalles de su noviazgo. La pareja empezó el año juntos y confesaron a esta revista en una exclusiva en la que posaron que estaban «muy contentos». Ahora, parece que su conexión no está pasando por su mejor momento. La ex vedette se sentó este sábado en el ‘Deluxe’ y desveló que se sentía engañada por el humorista. Aseguró que no es su pareja y que se sentía decepcionada: «Ya no (refiriéndose a que no es su pareja). No soy tonta y a nivel sentimientos soy sensible. En algunas cosas Bigote me ha decepcionado, seguirá siendo mi amigo, pero ya no será como antes», contó. Horas después, es el chileno quien reaparece y lo hace muy enfadado. ¿Qué habrá ocurrido?

Bigote Arrocet reaparece horas después y se muestra muy molesto con su entrevista

Horas después de esta entrevista, Bigote Arrocet ha reaparecido por las calles de Madrid y lo ha hecho mostrándose muy enfadado. Ha asegurado de manera tajante que no va a responder a nada de las preguntas de la compañera, mostrándose muy reacio a las preguntas de la misma. A juzgar por las imágenes que os compartimos a continuación, el chileno está muy enfadado por las últimas declaraciones de la de Totana. Quiere desvincularse de todo lo que se cuente sobre él y ella. Puedes ver su reacción completa en el siguiente vídeo. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como habéis podido ver en las imágenes, Bigote está muy molesto con la compañera. ¿Se debe su enfado a que Bárbara contara detalles íntimos de su relación? ¿O a que simplemente asegurara que se había sentido decepcionado con él? Arrocet no ha querido dar detalles al respecto. Tan solo se ha limitado a decir una y otra vez que no quería comentar nada sobre las declaraciones de la ex vedette.

Bárbara Rey reveló que habían mantenido una relación íntima

Sin ningún tipo de pelos en la lengua, la madre de Sofía Cristo ha querido ir un paso más allá y ha confirmado que aunque no durmieran juntos en Nochevieja, si mantuvieran una relación íntima: «Edmundo no durmió conmigo, lo hizo en la habitación de al lado. No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas… Algo sí pasó, pero yo esperaba más después». Echando la vista atrás, la invitada al ‘Deluxe’ reconoce que ambos comenzaron a tontear y a tener más relación a raíz del paso del humorista por ‘Secret Story: la casa de los secretos’, aunque insiste en que ya guardaban una estrecha relación en el pasado.