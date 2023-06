Eneko, ganador de 'MasterChef 11': "Espero que mi futuro esté en la cocina"

Hablamos con Eneko, el flamante ganador de la undécima edición del talent de La 1 tras enfrentarse a Álex en el duelo final. El aspirante logró el título de MasterChef España ante una media de 1.771.000 espectadores y un 20,4% de cuota de pantalla.

¿Por qué decidiste presentarte al programa? ¿Lo seguías?

Por buscar un futuro en la cocina, era mi ilusión y mi sueño. Lo seguía desde las primeras ediciones y el ao pasado, especialmente me gustaba mucho María Lo.

¿Quién te inculcó tu amor por la cocina?

Viene de la familia, en mi casa se come muy bien, siempre hemos sido de buen comer y nos gusta reunirnos alrededor de la mesa. Y a mí me gusta tanto tanto comer y conocer restaurantes que luego quería hacer lo mismo en casa y poco a poco me fue apasionando.

¿Qué ha sido lo más duro de estos meses de grabaciones?

estar separado de Cris y las nenas además en un momento tan especial como era el embarazo de nuestra tercera hija. Pero tengo que recalcar que Cris es la que más me ha animado, ha sido muy fuerte y generosa y ha pensado más en mí que en su propia comodidad. Le estaré eternamente agradecido por esa generosidad.

¿Y quién ha sido el juez más duro contigo?

No tengo la sensación de que hayan sido muy duros conmigo, los tres son muy estrictos y exigentes. Quizá sea Jordi al que mas le cuesta dar una valoración positiva porque también es muy exigente consigo mismo. Por eso en el momento en el que valoró mis platos de la final de esa manera tan buena y tan bonita fue el colofón perfecto al menú del duelo porque me sentí completamente realizado.

Has conseguido mantenerte al margen de las polémicas que se creaban ¿es por tu carácter?, pareces tranquilo y calmado.

Si, creo que mi carácter me ha ayudado a mantenerme alejado y también la experiencia en el fútbol profesional me ha ayudado a gestionar los conflictos. Creo que también he conseguido calmar un poco los problemas que había en la casa y siempre buscaba mantener la armonía, aunque no era fácil con 24 desconocidos.

¿Quién pensabas que iba a ser tu rival más duro o el ganador del programa?

Los más duros siempre creí que era los cuatro que hemos llegado a la final. Creo que a Álex todos lo veíamos como el mas fuerte desde el principio. Pilu tuvo una evolución brutal, ha hecho un programa super completo y super bonito. y Luis tiene mucha creatividad y muy buen criterio gastronómico. pero yo siempre me he visto llegando hasta el final y llegando al duelo, como así ha sido, porque estaba muy ilusionado.

¿Tienes proyectos de futuro relacionados con la cocina?

Si, espero que mi futuro este relacionado con la cocina y espero formarme estos meses en el Basque Culinary y también con Jordi en el ABAC porque quiero que esos proyectos sean lo más sólidos posibles.

¿Quién cocina en casa?

Yo, y estos meses han sido duros para Cris que ha tenido que estar en la cocina, pero ahora vuelvo, ya he tomado el mando otra vez y además tengo dos pinches porque Martina y a Ona están esperándome con los delantales que les regalaron los jueces con su nombre.

¿Qué es lo que mejor se te da cocinar y cuál es tu plato favorito para comer?

Me gusta la cocina asiática y me siento muy cómodo con sus técnicas. A mí personalmente, me encantan las cocochas de merluza en salsa verde.

Eneko y su homenaje a la familia

Para el duelo final, Eneko propuso a los jueces un viaje por los sabores que le recuerdan a su pareja y a sus hijas. El entrante se denomina ‘El amor’ y está inspirado en los sabores que le hicieron empezar a cocinar tras el primer viaje que hizo con su pareja a Tailandia: se compone de un tartar de carabinero macerado con piel de lima, una teja de cilantro y unos shots de emulsión de cilantro. El fondo del carabinero lo terminó como una infusión thai o sopa laxa. “Es un plato como tú: transparente, bonito, elegante, expresivo y, por lo tanto, te define”, valoró Jordi Cruz.

El plato principal, llamado ‘La familia’, refleja los valores en los que ha sido educado y que le han guiado al crear su propia familia. Deja de lado los sabores internacionales para centrarse en la tradición: un pichón en dos cocciones con un fondo terminado con cacao, brandy, oporto y manzanilla. Encima colocó una duxelle de setas con un poco de jugo del propio pichón y acompañó el plato de un milhojas de pasta filo relleno de paté elaborado con los interiores del pichón y coronado por un multiesférico de maíz. Terminó con un aceite ahumado texturizado para dar una nota de humo al plato.

El postre habla de ‘El futuro’, que empieza en ‘MasterChef’. La repostería siempre ha sido el punto débil de Eneko y, por tanto, ese postre es el principal reflejo de su aprendizaje. Se trata de unas rocas de chocolate blanco acompañadas de un bizcocho de té matcha y un helado de chocolate blanco, vainilla y pimienta de Jamaica, que coronó con algodón de azúcar en un claro guiño a sus hijas. “Has logrado divertir mi paladar”, dijo Mauro Colagreco. Pepe Rodríguez calificó el menú como “equilibrado, muy reflexionado y muy bien hecho”.