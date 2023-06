Eneko, ganador de 'MasterChef 11': del campo de fútbol a triunfar en las cocinas

"Nos habéis regalado uno de los duelos más reñidos que recordamos", así avanzaba Samantha Vallejo-Nágera lo difícil de la elección del ganador de la undécima edición de 'MasterChef'. 100.000 euros en metálico, el trofeo, un máster en el Basque Culinary Center y el libro de recetas solo podría ser para uno. ¡Eneko se convirtió en el programa del 19 de junio en el ganador! "Si hubiera tenido que escribir mi historia, no hubiera sido tan bonita aquí. El año pasado veía a María Lo y me parecía inalcanzable, y ahora soy yo. Increíble", aseguraba ya con el trofeo en la mano y acompañado de su mujer y sus hijas, a las que tanto ha echado de menos.

Llegó a las cocinas de Shine Iberia buscando una segunda oportunidad que le espera ya fuera del plató. Era futbolista de equipos como el Alavés o el Sabadell cuando una lesión terminó alejándole de los terrenos deportivos. La cocina y la ilusión por la misma llegó entonces y promete que aprovechará todos y cada uno de los premios como se merecen. "Voy a disfrutar como un niño y ser feliz trabajando en lo que me gusta", decía completamente convencido. Tanto su compañero como él emocionaron a ex concursantes y jueces con sus platos, con la familia como ejes centrales. Incluso Jordi Cruz les pidió que aprovecharan todo el tiempo junto a sus padres, tal como él no pudo hacer. "Ha sido un homenaje al amor, a la familia y al cariño, qué gusto que fuera mi hijo el que dijera todo esto", les reconocía Pepe Rodríguez.

Su menú empezó con un entrante muy expresivo, "el amor", dedicado a su pareja. Habla de esos sabores que le hicieron empezar a cocinar: un tartar de carabinero macerado y una teja especial con sabores de Tailandia. El segundo, un pichón a baja temperatura, que aunaba la modernidad y la tradición con su toque ahumado. Terminó con "el futuro", la puerta que ahora abre en 'MasterChef'. El postre, que no era lo suyo, reflejó todo ese aprendizaje: piedras de chocolate blanco, un helado con pimienta de Jamaica y algodón de azúcar para sus hijas y "sus manos pegajosas cuando se lo comen".

Álex, a un paso de alzarse con el trofeo tras 'MasterChef Junior'

En la cuarta edición de 'MasterChef Junior' aparecía por las cocinas el que se convertiría en el segundo clasificado de 'MasterChef 11'. Álex afrontaba esta nueva etapa como todo un desafío que, aunque no ganara, completa con éxito. A diferencia de su compañero, encontró dificultades en su postre que le llevaron a replantearse incluso la elaboración. "Creo que en mi vida no lo había pasado tan mal jamás cocinando", les reconocía antes de recibir los comentarios sobre el mismo. Los jueces quisieron que tuviera el mejor sabor de boca posible y olvidara este pequeño contratiempo. Salió incluso de allí con una invitación formal a ABaC, el restaurante de Jordi Cruz: "Si quieres ser cocinero, pase lo que pase, lo vas a lograr. Tienes un hueco en mi casa para cocinar". Aunque ese "postre se puede mejorar" no pudieron dejar de lado el gran concurso que ha llevado: "Has hecho un campeonato maravilloso".