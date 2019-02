16 “¿Qué es lo que más te gusta de mí?”

“De ti me gusta todo, claro, que para eso te he parido. Bueno, que tuvieras unos kilillos de más… Yo he sido delgadísima toda mi vida, aunque no lo parezca. Lo que más me gusta de ti físicamente son tus ojos, y la boca”, le dice Terelu a su pequeña.