Olga Moreno recibió en Honduras la visita de su hermana, Rosa. Tras todo el revuelo mediático por el documental de Rocío Carrasco, la concursante pudo tener el apoyo de los suyos

Olga Moreno estaba viviendo sus horas más bajas en ‘Supervivientes‘. Tras abandonar España con los primeros episodios de la docu-serie emitidos de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, la sevillana ha intentado evadirse de lo que ocurría fuera de Honduras y centrarse en su concurso. Su fortaleza mental le ha permitido llegar hasta la recta final del concurso pero necesitaba ya un chute extra para las últimas semanas de ‘Supervivientes’. Este miércoles, Olga Moreno recibió la visita de su hermana, Rosa. Tras casi tres meses alejada de los suyos, por fin ha vuelto a tener contacto con los suyos, lo que ha supuesto una gran alegría para ella.

Olga Moreno no se imaginaba que se reencontraría con su hermana

La concursante de ‘Supervivientes’ no había recibido todavía ninguna visita de su familia y cada vez que hablaba de ellos se rompía a llorar. Hasta este miércoles. El programa había ideado una especie de prueba para unificar a todos los concursantes en una única isla para atravesar la última etapa del programa. Olga Moreno no se imaginaba que quien le estaría esperando era su hermana, Rosa. «No me lo creo, es que no me lo creo. Si es mi rosita, mi hermana chica», comenzó a decir la concursante visiblemente emocionada.

«Es una de las personas más bonitas que hay. Rosita ¿qué haces aquí? Es que no me lo creo. Estoy en shock. No me lo podía llegar a esperar«, ha continuado diciendo tras dar un gran abrazo a su hermana, muy emocionada. «No hay mejor persona, vais a alucinar con ella. Sería una pedazo de concursante», ha seguido explicando para todos los telespectadores.

Por su parte, Carlos Sobera también ha querido hablar con Rosa. El presentador ha querido saber qué opina la hermana de Olga Moreno de concurso que está haciendo la sevillana. Ella ha hablado muy orgullosa de ella: «Brutal, increíble, sabíamos que era fuerte, pero ha superado las expectativas a nivel diez. La fuerza mental que tiene es increíble, es su mejor capacidad. No me ha sorprendido porque la conozco, pero la fuerza mental que tiene.., el aguante…es para aplaudirla».

Esa misma mañana, la concursante se levantó con sus horas más bajas

En la mañana de este miércoles, se levantó de bajón. «Yo ayer me acosté con una tristeza igual, hablo y se me saltan las lágrimas», le explicó a Gianmarco cuando él aseguró «la verdad es que es un día raro pero hoy estoy mejor». «No me siento con fuerzas, me siento más débil, me he levantado muy de bajón. Psicológicamente estoy muy triste, echo de menos a los míos, sobre todo a mi hija que tiene ocho añitos», aseguraba esa misma mañana sin imaginarse que horas después se reencontraría con su hermana Rosa.