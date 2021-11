Este sábado es un día muy especial para Emma García, quien ha visto como el público volvía a las gradas de ‘Viva la vida’. Una buena noticia que ha supuesto un soplo de aire fresco para el programa y para el resto de colaboradores, que poco a poco vuelve a recobrar la normalidad. Sin embargo, antes de adentrarse en los temas de actualidad, la presentadora ha querido arrancar el programa con un tierno mensaje a Ana Rosa Quintana, quien este martes anunciaba que se retiraba temporalmente de la televisión para luchar contra un cáncer de mama que le había sido diagnosticado.

«Toda mi fuerza para Ana Rosa Quintana que esta semana ha anunciado que está luchando contra un cáncer. Como y ate he dicho en privado, las mañana sin ti no serán lo mismo. Ojalá te tengamos pronto otra vez con nosotros«, expresaba Emma García provocando una ovación por parte de todos los allí presentes.

El pasado martes, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ comenzaba el programa anunciado que se alejará unos meses de la televisión para luchar contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado. En su discurso, la periodista recordó la importancia de ir a las revisiones. «Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Está localizado y requiere un tratamiento intenso y tengo que estar alejada de estos platós y estos compañeros. Estoy tranquila, confío en mis médicos, soy una afortunada y espero que todo tenga un final feliz. Me vais a permitir que, por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia», informaba de manera serena.

Emma García no es el único rostro popular que le ha querido trasladar un cariñoso mensaje a Ana Rosa Quintana. A lo largo de la semana, numerosos rostros del mundo de la comunicación han expresado su deseo de una pronta recuperación para la periodista. Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra en ‘Sálvame’ para mandarle su afecto. «Todos nos quedábamos impactados por las palabras de Ana Rosa, que ha tenido que abandonar su trabajo para tratarse de un cáncer. Desde aquí le mando un beso muy fuerte con todo el cariño del mundo. Ojalá te veamos pronto, Ana Rosa. De verdad. Un beso muy fuerte. Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos porque una presencia tan continuada en nuestras vidas… Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada, y no le va a pasar», decía.

El pasado martes, Terelu Campos -que lleva años de lucha contra esta enfermedad-, se mostraba muy afectada por la noticia. «Es una grandísima guerrera, lo ha demostrado a lo largo de su vida profesional y personal cumpliendo retos también y yo creo que esta es una batalla que tengo clarísimo que va a ganar», ha dicho. «Fue un shock para mí, me llamó mi madre. Me lo dijo mi madre, yo estaba en la calle. Muy afectada porque Teresa también sabe lo que es haberlo pasado ella con nosotras y el aprecio y cariño que le tiene a Ana Rosa, pero está muy esperanzada».

Otros colegas, como Carlos Sobera, Pedro Piqueras, Davis Cantero, Bibiana Fernández, Susanna Griso o Alessandro Lequio han mandado mensajes a Ana Rosa para mostrarle sus apoyo. Una de ellas, María Patiño, generaba un enorme revuelo en Twitter al escribir unas palabras que no fueron bien interpretadas.

Ana Rosa Quintana seguirá trabajando tras las cámaras

A pesar de que ahora es el momento en el que tiene que dedicar su tiempo a ella misma, lo cierto es que en sus despedida, Ana Rosa Quintana aseguró que seguirá trabajando detrás de las cámaras y muy pendiente de su productora. «Sé que me voy a curar. Me espera un camino complicado, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a ellos», decía antes de fundirse en un cálido abrazo con Joaquín Prat y Patricia Pardo.