Fue un gran ‘superviviente’ y el programa en el que se alzó campeón en 2017 ha querido rendirle un merecido tributo. La última gala de ‘Conexión Honduras’ ha estado dedicada a uno de sus concursantes más carismáticos, José Luis Losa. El albaceteño, de 47 años, fue hallado sin vida este pasado sábado en su hogar, tan solo unos meses después del fallecimiento del gran amor de su vida, su mujer Inma.

Nada más arrancar el programa, el presentador Ion Aramendi ha recordado la triste pérdida. «Es una noticia que nos ha dejado a todos fatal. Él nos demostró que era un gran superviviente, pero sobre todo una gran persona. Su forma de ser, su compañerismo, su personalidad, su generosidad… Él nos conquistó a todos. José Luis este programa va para ti», ha señalado en nombre de todo el equipo. También ha enviado un fuerte abrazo a su familia, especialmente a sus dos hijos, José Luis e Inma.

Un vídeo tributo a José Luis Losa

El programa ha recopilado algunos de los mejores momentos del albaceteño durante su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. Una edición, la de 2017, en la que se alzó como el ganador, derrotando a Alba Carrillo, y demostrando toda su valía. «José Luis, este programa va para ti», afirmaba Ion Aramendi. Unas palabras que han sido recibidas por una fuerte ovación por parte del público y los distintos colaboradores que estaban en el plató, todos en pie. «Merecidísimo homenaje a José Luis, lo sentimos mucho», ha añadido.

Muchos han sido los rostros conocidos que se han mostrado totalmente compungidos por la noticia, entre ellos, algunos de los que compartieron vivencias en ‘Supervivientes’. Este es el caso de Alba Carrillo quien ha recuperado una bonita imagen de la final. «La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis», ha escrito.

Un gran superviviente

Mientras que Gloria Camila Ortega ha reconocido estar en «shock». «No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente. No tengo palabras. Pensar que hace un mes estuve hablando contigo… Qué pena la vida. Y qué golpes da que a veces no somos capaces de levantarnos», ha publicado. Iván González, quien también estuvo en Honduras en 2017, ha subrayado que José Luis ha dejado un «vacío muy grande. He conocido pocas personas tan generosas como tú, amigo. Mi más sentido pésame a toda la familia».