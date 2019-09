View this post on Instagram

Querida Bali; Me cuesta mucho despedirme después de estos días tan intensos y especiales que hemos pasado juntas. Cuando te conocí hace dos años no pensé que serías tan generosa y mágica, a veces los prejuicios hacen que nos perdamos lo mejor de cada [email protected] Me ha gustado que nos hayamos ablandado según pasaban los días y hayamos conocido la una de la otra nuestras manías, despertares, horarios, gustos, humores…es decir nuestros puntos fuertes y débiles. Gracias por mimarme cada día, por enseñarme lo más bonito de ti y de mí, por no hacer caso a mis planes y ofrecerme siempre algo mejor y por sorprenderme con todo el cariño del mundo mostrándome que aún no se nada de la vida y que lo mejor está por llegar Es muy difícil decirte adiós, pasará tiempo hasta que volvamos a vernos pero me voy llena de tu luz y recuerdo. Te echaré de menos GRACIAS HASTA PRONTO PRECIOSA 🌊🏄🏽‍♀️🐟🥭🐒🍺🥗🌠🌄🌅🏞🌚🌺🐲🌕♥️ #nagorerobles #bali #dragongirl #uluwatu #surfgirl