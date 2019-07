Andrea Ropero ha vivido uno de los fines de semana más emotivos de su carrera profesional. La periodista acaba de cerrar una etapa profesional en el programa en el que ha estado siete años. «Día especial…. Hoy me despido de ⁦ @ SextaNocheTV⁩ tras casi 7 años maravillosos. Gracias infinitas a todos. Y perdonad si suelto alguna lagrimilla… ;)», escribía horas antes de hacer su último programa.

El programa se desarrolló de la manera de siempre, pero había preparada una sorpresa para la periodista, que no dudó en agradecer lo mucho que le habían cuidado durante todos estos años: «Gracias a todo el equipo de ‘La Sexta Noche, a la capitana, Eva, porque me llevo una amiga para siempre, a todo el mundo que ha pasado por aquí y me ha aportado mucho, y gracias a ti, Iñaki, por ser el mejor maestro y el mejor compañero de viaje», decía entre lágrimas.

«Ha sido un honor y un placer contar seis años y medio con la presencia de Andrea Ropero que se va a ‘El Intermedio’ a seguir creciendo como profesional y donde a buen seguro, lo va a hacer de maravilla. Gracias a ti. No hago más que despedirte y volvemos juntos en taxi a casa», decía Iñaki en tono de humor.