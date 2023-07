Después de 19 años al frente de las mañanas en la tele, Ana Rosa Quintana ha dicho adiós a la audiencia de Telecinco. Este martes, la presentadora ha echado el cierre a 'El programa de Ana Rosa' antes de emprender sus vacaciones de verano. A la vuelta le espera uno de los mayores retos de su carrera: ponerse al frente de las tardes de Telecinco. Su marcha deja 'huérfanos' a sus compañeros, como Alessandro Lequio, quien le ha dedicado unas emotivas palabras. "Para mí no es un adiós. Ana sigue. Seguimos en la familia, es que no nos vamos a ir. Seguimos aquí y seguiremos aquí. Esto ha sido una aventura extraordinaria. Qué te voy a contar yo. Mi vida ha pasado por aquí. He pasado muchas cosas contigo. Muchas cosas buenas", ha arrancado diciendo.

Ana Rosa interrumpía el discurso de Lequio recordando que han sido 19 años llenos de experiencias compartidas. "He conocido a una amiga, a la madre de mi hija y a una amiga. Esto es así. Me siento muy afortunado de ser parte de todo esto", seguía diciendo el colaborador. La periodista estaba emocionada: "Yo no quiero llorar, no me hagáis llorar, por favor".

Poco ha tardado su compañero Joaquín Prat en hacer lo propio con Ana Rosa. Y le ha agradecido su trabajo como jefa: "Nunca te he visto perder los papeles, nunca te he visto perder los nervios ni decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo. Si brillan aquellos que te rodean, siempre algún rayito de luz acaba tocándote a ti. Has hecho un equipo formidable de gente, nos arropas a todos mucho en lo profesional y en lo personal y has creado una gran familia. Yo solo te puedo decir gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti".

Minutos después, Ana Rosa se ha dirigido a la audiencia para decirles 'hasta luego'. "Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que estaba pasando la adolescencia y acababan de nacer los pequeños. Ahora tengo un hijo mayor que pasa los 30 y los pequeños se han sacado el carnet de conducir. ¿Qué ha pasado? Una parte importantísima de mi vida, un tercio de mi vida", ha dicho.