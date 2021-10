La madre de Alba Carrillo se emocionaba tras escuchar un mensaje especial de su nieto en el día en el que cumplía diez años.

El 17 de octubre es una fecha más que señalada en el calendario de Lucía Pariente. Este domingo, su nieto Lucas cumple 10 años y la concursante de ‘Secret Story’ no ha podido evitar acordarse de uno de los hombres más importantes de su vida. Después de hacer un bizcocho en su honor para compartirlo con el resto de compañeros, la madre de Alba Carrillo ha recibido un mensaje de lo más especial y no ha dudado en explicar lo que significa su pequeño para ella.

Lucía Pariente entraba al cubo (el tradicional confesionario) y aseguraba que este 17 de octubre era un día muy grande para ella puesto que hace diez años se convirtió en abuela, uno de los momentos más importantes de su vida. «Era joven cuando nació la criatura«, decía entre bromas al ver las velas que había en la tarta que la organización le había hecho llegar.

Tras esto, Lucía Pariente recibía un mensaje de lo más especial en forma de vídeo de Lucas, el hijo de Alba Carrillo, que tan solo pudo ver y escuchar ella debido a que ‘Secret Story’ quería proteger al menor. En medio de un mar de lágrimas, la madre de la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostraba emocionada y feliz por poder haber visto al hombrecito de su vida y compartía con los espectadores algunas de las palabras que le había dedicado. «Dice que quiere verme en Navidad, está harto de mi«, decía entre bromas.

«Tengo que darle las gracias a su madre y a su padre. Me he levantado muy feliz porque él cumple años, pero yo hace diez años que soy abuela. Mi niño es algo especial. Se lo agradezco a su madre como no he agradecido nunca nada. La gente que no quiera tener hijos que no se sienta mal, pero para mí lo es todo en la vida», comentaba emocionada a lágrima vida.

«Crear un ser es maravilloso, tener la capacidad de estar a su lado es maravilloso. Es un regalo que no se puede envolver con papel. Estoy encantada con él y con la vida», explicaba y le hacía saber que había hecho un pastel para celebrar con el resto de compañeros su décimo cumpleaños. De la misma forma, insistía en que estar en ‘Secret Story’ era un regalo que nadie iba a ser capaz de valorarlo y se sentía afortunada por «recibir estas señales».

Así celebra Alba Carrillo el cumpleaños de Lucas

A pocos minutos de que llegara el día, Alba Carrillo compartía una antigua y simpática imagen en sus redes sociales del pequeño Lucas para felicitarle por su décimo cumpleaños. La colaboradora de ‘Sálvame’ no se puede creer que su pequeño del alma haya crecido tan rápido y no ha dudado en escribirle unas cariñosas palabras: «Ya dos dígitos. Una década. Toda una vida. Para mí también. Ya no recuerdo mi vida sin ti. No concibo que haya tenido una vida antes de tu amor, que haya podido estar sin despertar contigo y sin mirarte un ratito antes de dormir».

La hija de Lucía Pariente se muere de ganas por seguir cumpliendo años a su lado y llegar a la adolescencia de Lucas para verle pasar las noches en vela estudiando y de fiesta, así como su primer amor, el comienzo de su vida y un sinfín de planes. «Viajes de fin de curso. Viajes de estudios en el extranjero. El carné de conducir…vienen diez años trepidantes. Quiero vivir cada segundo de tus ilusiones por conseguir y de tus sueños cumplidos«, admite. Asimismo, Alba Carrillo le pide a su hijo que viva su vida y no se detenga: «Proyecta a lo grande, viaja lejos, vuela alto, bucea profundo… con la seguridad de tener detrás unos padres que te adoran y son tu red. Una red sustentada por unos amigos increíbles y una familia maravillosa que nunca dejará de apoyarte…en cada paso, en tus dudas y tus certezas. Gracias por el regalo que significa ser tu madre. Eres y serás el amor de mi vida».