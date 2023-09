Emma García anuncia su vuelta al trabajo con un bonito mensaje

Mes y medio después de despedirse de la audiencia, Emma García regresa a la televisión. La presentadora volverá a estar al frente de 'Fiesta' el próximo sábado, 9 de septiembre. "Toca el relevo ya, ¿no? Con las pilas cargadas, con cuerpo de fiesta y con muchísimas ganas de veros. ¡Qué bien lo habéis hecho compañeros! Nos vemos el sábado que viene, un beso enorme para todos", afirmaba en el vídeo que han emitido durante el espacio.

La de Ordizia vuelve a la carga y como bien ha recalcado lo hace con las "pilas cargadas". María Verdoy y Frank Blanco se han despedido después de unos intensos meses al pie del cañón. "Tenemos que decir adiós a nuestro verano. Eres el mejor compañero de baile que podía haber imaginado”, afirmaba la periodista. Mientras que él reconocía que la cosa no quedaba ahí. "Habrá más fiesta y entrevistas. No nos dejen de ver. Un beso enorme a Emma García que estará aquí en 'Fiesta'".

El verano de desconexión de Emma García

El pasado 16 de julio, Emma García cerraba el curso. "Yo me voy de vacaciones. ¡Alegría! ¡Feliz verano!", deseaba a su público. Siempre discreta en todo lo referente a lo personal, lo poco que hemos sabido de su verano ha sido gracias a su perfil de Instagram. Ha elegido un destino cerca del mar para desconectar junto a su familia. "Calma en el alma", añadía desde un paraíso natural. También presumía de silueta en bikini a sus 50 años. Ha evitado desvelar los sitios que ha visitado este verano, pero a tenor por su sonrisa ha desconectado al máximo para comenzar septiembre con mucha fuerza. "El verano es siempre mejor de lo que podría ser", anotaba.

Será la segunda temporada de Emma García al frente de 'Fiesta', el magacín de Telecinco que ocupa las tardes del fin de semana. Un programa que cogió el testigo de 'Viva la vida', espacio que presentó la periodista desde 2018 hasta 2022. El año pasado, la guipuzcoana celebró dos décadas en la cadena. Aterrizó cuando tenía tan solo 28 años como presentadora del programa 'A tu lado'. Un espacio al que le guarda especial cariño. "Para mí fue muy importante porque fueron cinco años y medio a diario. No paraba y no me daba tiempo a pensar", subrayó.

1 de 3 "¡¡Pilas cargadas!!!Nos vemos pronto…", anunciaba la presentadora 2 de 3 Emma García ha desconectado al máximo durante sus vacaciones estivales 3 de 3 "Con ganas", indicaba respecto al inicio del nuevo curso