8 Este viernes ha sido el último día de Emma García al frente de ‘MYHYV’

“Tengo que deciros que estoy super emocionada en el día de hoy. Me siento muy afortunada de haber compartido tantos momentos tanto dentro como fuera de cámaras. Los espectadores no saben de verdad como sois. No comparten esos complejos que a veces tenéis, esas inseguridades, esos arrebatos veinteañeros que luego se enciende la cámara y luego ya se ponen muy tieso”, comenzaba diciendo. “Es muy difícil acabar con esta etapa que la llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi ‘final”, explicaba visiblemente emocionada.