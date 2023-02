Emma García se ha pronunciado sobre la reaparición televisiva del colaborador: "Voy a decir la verdad, me hubiese encantado tenerle aquí".

La última vez que vimos a Jorge Pérez en televisión fue de la mano de Emma García en el programa 'Fiesta'. El colaboradora se sentó en el plató tan solo unas horas después de su sonada pillada con Alba Carrillo. A partir de entonces se apartó de los focos. El próximo sábado, 18 de febrero, reaparecerá en la nueva temporada de 'Déjate Querer' y será entrevistado por Paz Padilla. Te contamos cómo ha reaccionado Emma García ante la noticia.

"Yo voy a decir la verdad, me hubiese encantado tenerle aquí. Es más, yo esperaba que fuese aquí, es que soy una ingenua. ¡Qué pena que no tengamos nosotros esa entrevista!", ha asegurado. La guipuzcoana ha explicado que comprende el motivo que le ha llevado al ex Guardia Civil a aceptar esta última entrevista. "Entiendo las condiciones que son, entiendo que estrene con Paz Padilla por una situación económica que él necesita en este momento. Lo entiendo perfectamente". Además, Emma García se ha mostrado impaciente por escuchar su versión de los hechos: "Vamos a ver hasta dónde llega Jorge Pérez y hasta dónde habla del tema. Estoy con ganas de ver esa entrevista y de saber cómo está, cómo se encuentra. Realmente tengo ganas de verle".

Emma García: "Tiene las puertas abiertas"

"Él sabe que aquí tiene las puertas abiertas de este programa. Se lo hemos dicho tanto detrás como delante de las cámaras. Sabe que la invitación está ahí", ha subrayado la presentadora tendiendo la mano al colaborador a una posible próxima entrevista. Asimismo, ha querido subrayar que desde 'Fiesta' nunca se le había atacado en ningún momento. "No me gustaría que los titulares fuesen por ahí. Si él va a 'Déjate querer' porque va a estar a gusto con mi compañera Paz Padilla y le han ofrecido una buena cantidad económica ¡olé por él! Tiene derecho también a lucrarse con toda esta historia".

Nos tenemos que remontar al pasado 26 de noviembre para recordar la última ocasión en la que vimos a Jorge Pérez en un plató. Fue horas después del sonado affaire con Alba Carrillo durante la cena de empresa de la productora Unicorn. Acudió al programa 'Fiesta' donde se pronunció al respecto, pero enseguida decidió regresar a su hogar. "He estado hablando con mi mujer. Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy afectado porque para mí ha sido un tonteo que se ha ido de las manos. De ahí mi dolor".