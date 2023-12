Emma García paraliza 'Fiesta': el desconcertante motivo

Los colaboradores de 'Fiesta' se han llevado un buen susto este sábado, 2 de diciembre, después de la emisión de un vídeo de 'GH VIP 8'. En concreto, todos se levantaban de su asiento tras llevarse un fuerte susto que provocaba un gran murmullo en el público. Tras publicidad, Emma García explicaba el motivo por el que todos se habían alterado.

Tras volver de comentar 'GH VIP 8', los colaboradores de 'Fiesta' se levantaban de sus asientos asustados por algo que estaba ocurriendo en el plató. "Pero que llamen", se escuchaba decir de fondo al público en referencia a que alguien asistiera a alguna persona. Ante esto, y tras una pausa publicitaria, Emma García explicaba que se había producido una caída. "Hemos tenido un pequeño gran susto durante el bloque anterior, por eso habrán visto que estábamos preocupados. Ha sido un señor del público que se ha caído. Afortunadamente ya está bien, así que respiramos todos: el público, nosotros... Le mandamos un abrazo a esta persona que seguro podrá estar pronto con nosotros", aseguraba la presentadora.

Emma García recuerda a su padre al recoger la Antena de Oro

El pasado 25 de noviembre, Emma García recogía el Premio Antena de Oro 2023 a su trayectoria en el Gran Casino de Aranjuez, en Madrid. Un día muy especial para la periodista y en el que tuvo más que presente a su padre, quien fallecía en febrero de 2022. La presentadora aseguraba ante las cámaras de SEMANA que su progenitor hubiera cumplido años esos mismos días, algo que le hacía estar más emocionada. "Siempre compartía con él todos los momentos de mi vida y en esta noche como es una noche bonita y especial le siento en mi corazón porque le siento más cerca que nunca", comentaba. Al tener en sus manos el galardón, la guipuzcoana insistía en que se lo dedicaba a todo el mundo que quería.

El nuevo proyecto de Emma García lejos de la televisión

Emma García lleva 24 años vinculada a Mediaset y en los últimos años ha estado al frente de las tardes del fin de semana. Ahora, más allá de su faceta televisiva, la presentadora se ha embarcado en una nueva aventura profesional. Se trata de un proyecto, que nace en una conversación en un camerino, que le hace mucha ilusión: una colección de joyas con un diseño innovador y confeccionadas a mano en España. "Es el ejemplo de que el trabajo y el amor pueden desembocar en un resultado maravilloso. El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección ‘Sugea’, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí", anunciaba ella misma y detallaba que se llaman 'Argia', que significa luz en euskera.