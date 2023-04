Emma García, obligada a parar 'Fiesta' por culpa de la policía

No está siendo una Semana Santa precisamente tranquila para Emma García. La presentadora no se ha cogido vacaciones y continúa al frente del programa 'Fiesta'. Este Viernes Santo tuvo que verse obligada a parar la emisión debido a un encontronazo con la policía de Miami. Todo sucedió mientras conectaban en directo con la periodista Kiti Gordillo que daba la última hora sobre Ana Obregón y su nieta, Ana Sandra Lequio.

"¡Un momento, un momento!", alertaba la guipuzcoana al ver que la policía se acercaba al lugar donde estaba la periodista, en las inmediaciones del edificio donde está alojada la actriz y presentadora. Desde el plató, Emma García trasladaba su inquietud a los espectadores afirmando que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo. "Supongo que le está preguntando qué hace ahí, quién es, si están prohibidas o no las cámaras. Vamos a ver en qué termina todo", añadía. Acto seguido, Kiti Gordillo contaba a la audiencia, con todo detalle, lo ocurrido: "Nos han explicado que no podemos estar aquí grabando". Y es que para poder hacerlo, añadía, hay que solicitar previamente una serie de permisos. La reportera también indicaba que la policía no entendía el motivo por el que estaban grabando un edificio. Finalmente, el equipo de Telecinco tuvo que desplazarse un poco del lugar para no tener problemas mayores.

La curiosa pregunta de Emma García

Todo quedó en una anécdota, pero la presentadora quiso saber si la policía estadounidense estaba al tanto de la noticia de Ana Obregón. Una bomba informativa que ha revolucionado nuestro país y que ha generado un importante debate. Los agentes no estaban al tanto y desconocían quién es la actriz y presentadora, pero se mostraron estupefactos por la información que recibían de la reportera.

La bióloga continúa en Miami volcada en su nieta. Se encuentra alojada en un apartamento con grandes ventanales y vistas privilegiadas al mar. Un lugar que se ha convertido en un búnker para la actriz y presentadora. SEMANA ha tenido acceso a las imágenes de la casa donde se puede ver que se trata de una espaciosa y luminosa vivienda. Está ubicada en una exclusiva urbanización y el alquiler mensual es de 9.000 dólares. El ático se encuentra en la zona de South Beach en la planta número 19 del edificio. La casa, de poco más de 100 metros cuadrados, tiene solo dos habitaciones.

El esperado regreso de Ana Obregón

En nuestro país, Ana Obregón está despertando un importante interés copando la actualidad de las tertulias de televisión. Es la mujer más buscada. La prensa continúa al acecho de sus primeras imágenes con su nieta aunque según ha podido saber SEMANA son contadas las ocasiones en las que ha salido del edificio en el que se aloja. Además, se está hablando mucho de la fecha en la la intérprete regrese a España. El próximo 19 de abril es un día importante para ella, ya que sale a la venta ‘El chico de las musarañas’. Uno de los sueños de su hijo, Álex Lequio, hecho realidad. Se trata del libro que comenzó a escribir mientras luchaba contra su cáncer y que ella terminó después. "Abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia, la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito", afirmaba recientemente. En él ahondará seguro sobre el proceso que la ha llevado a ser abuela y madre a los 68 años de la pequeña, Ana Sandra Lequio.