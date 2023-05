Emma García explota contra Ginés Corregüela en 'Fiesta': "Maleducado"

Ginés Corregüela se ha convertido en uno de los hombres más buscados en Mediaset. Después de sentarse en el 'Deluxe' donde se enfrentó incluso a su exmujer, viajó hasta Sevilla para pasear su amor con Yaiza Martín (expulsada disciplinariamente de 'Supervivientes') por las calles de la capital hispalense. Tras esta breve escapada romántica, era el momento de volver a Madrid para hacer frente a sus compromisos en la gala de este domingo del concurso. Ha sido cuando las cámaras de 'Fiesta' han querido captar el momento y poder hablar con él sobre toda la polémica que hay en torno a él. El programa que presenta Emma García envió a un reportero a las puertas de los estudios de Mediaset sin imaginarse el tenso momento que se iba a vivir.

El exsuperviviente no ha querido hablar para el programa. Sin embargo, lo más grave y lo que ha hecho enfadar a Emma García ha sido que ni siquiera mirara a la cara del reportero que se desplazó para hacerle las preguntas pertinentes. Un gesto feo que ha hecho que la vasca mostrara su malestar con Ginés y estallara en directo sobre su comportamiento. "Me ha sorprendido para mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder", ha dicho la presentadora visiblemente molesta con la actitud de Gines Corregüela.

El reportero que ha vivido ese momento tenso con el ex concursante de 'Supervivientes' también se ha pronunciado al escuchar las palabras de su jefa. "Ginés sabe perfectamente que estamos aquí, y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos. No lo he entendido. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él", ha espetado.

La opinión de Emma García sobre el Deluxe de Ginés Corregüela

Emma García también ha opinado sobre el paso de Ginés por el Deluxe, una aparición pública que no le ha beneficiado en nada, ya que han sido continuas las críticas que ha recibido a través del universo 2.0. "¿Este señor es así?", preguntaba Emma García al escuchar la intervención de Corregüela en la versión diurna de 'Sálvame'. "No se trata de sinceridad, se trata de respeto", sentenciaba la presentadora sin dar crédito a las frases fuera de lugar que había pronunciado durante su intervención en el programa.