Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas se han convertido en los protagonistas indiscutibles de la crónica social. Los tres protagonistas están en el ojo del huracán y todos sus movimientos están siendo mirados con lupa. Tanto es así que todos sus movimientos profesionales y personales, del pasado y del presente, se están sacando a la luz. Debido a esto se ha rescatado el paso del periodista por ‘Abre los ojos’ y Emma García, que presentaba ese espacio de Mediaset, ha querido aclarar cuál es su verdadera relación con el colaborador de ‘Ana Rosa’ después de que varias informaciones aseguraran que no mantenían una buena relación.

La presentadora de ‘Viva la vida’ ha negado cualquier tipo de mala relación con Alfonso Merlos y ha dejado claro que, a nivel profesional, han vivido momentos muy buenos. «No me hace ninguna gracia que se cuenten cosas que no son reales. Tuvimos una relación profesional presentando un programa que se llamaba ‘Abre los Ojos’. Fue un tipo encantador, no quiso chupar cámara en ningún momento, fue realmente encantador. Tuvimos una relación profesional estupendas. Guardamos muy buen recuerdo los dos», ha explicado.

Además, ha insistido en que mantienen una relación muy cordial y que de vez en cuando se intercambian mensajes que no van más allá de un «Hola, ¿qué tal estás?». Además, Emma García también ha reconocido que lo que ha hecho el periodista no está bien y que su posición es my clara con respecto a la polémica. «Como pareja vaya joya… la que se ha quitado de encima Marta«, insistía.

No tienen una relación muy estrecha

La presentadora de Mediaset también ha hecho hincapié en que no es lo mismo una relación profesional que personal. En cuanto a la primera, García reitera que les fue fenomenal en 2013 con el espacio que ella presentaba y él copresentaba. Sobre la segunda faceta, dejaba claro que no era lo mismo porque no tienen una relación tan estrecha.

«No le he llamado ni él lo ha hecho. Le dije que si quería hablar tenía mi número de teléfono. No tenemos una relación tan estrecha para que le dijera: ‘Cuéntame’. Sabe que soy la presentadora y sabe que lo voy a contar. Yo en un principio pensé que le estaba haciendo gracia todo esto y creo que ahora no le está haciendo ninguna gracia», asevera la que fuera conductora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Emma García, un gran apoyo para Marta López

La semana pasada, Emma García se mostró como un gran apoyo para Marta López, que se sentaba en ‘Viva la vida’ para contar su verdad, después de hablar en exclusiva con SEMANA. Durante su intervención, la presentadora sentía no poder darle un abrazo dadas las circunstancias actuales y las medidas de prevención implantadas por Sanidad. Además, después de ver a su compañera derrumbarse, la animaba a que contara todo lo que ella había vivido.

Alfonso Merlos permanece en silencio

Tal y com pudo saber SEMANA, Alexia Rivas dejaba su puesto de trabajo de manera momentánea después de haber sufrido el pasado martes una fuerte crisis de ansiedad a raíz del polémico vídeo. Tan solo una semana después de que las polémicas imágenes se volvieran virales, se ha convertido en una de las personas más buscadas dentro de la crónica social.

Después de que los tres protagonistas en cuestión hayan dado sus respectivas versiones de los hechos, el periodista ha preferido mantenerse al margen de la polémica y ha tomado la decisión de dejar de participar en los programas de Mediaset en los que habitualmente colabora para que las aguas se calmen. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López, a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas… Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda«, comentó en su esperado regreso a televisión.

Por su parte, López, que está muy agradecida con la reportera de Mediaset por abrirle los ojos, se vuelve a sentar en ‘Sábado deluxe’ para someterse a la máquina de Conchita. Esto despejará todas las dudas que hay en el ambiente sobre la relación que esta y Merlos mantenían.