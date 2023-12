Elena Tablada da el salto a la televisión: su sorprendente nuevo proyecto en Telecinco

Elena Tablada ha decidido dar un giro a su carrera profesional y se ha convertido en el fichaje sorpresa de Telecinco para su nuevo programa, 'Bailando con las estrellas'. En medio de un duro proceso de divorcio con su exmarido Javier Ungría por la custodia de su hija, Camila, la diseñadora de joyas se enfrenta a este nuevo reto con mucha ilusión.

Telecinco ya ha anunciado la fecha de estreno de su nueva apuesta para las noches de los sábados... El próximo 13 de enero será el debut de 'Bailando con las estrellas', el nuevo proyecto de Mediaset España y la productora Bulldog TV. El famoso concurso de baile regresa a la televisión, tras una primera etapa en TVE, en 2018, y la exitosa emisión, anteriormente, de 'Mira quién baila' y 'Más que baile'.

Poco a poco se van desvelando más detalles de cómo será el concurso de baile en Telecinco. De momento, ya sabemos su fecha de estreno y quiénes serán sus presentadores: Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Además, la cadena también ha dado los tres primeros nombres de los famosos confirmados, que tendrán que demostrar sus habilidades sobre la pista de baile. Son el exfutbolista Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría; y la cantante Mala Rodríguez.

Elena Tablada, fichaje sorpresa de Telecinco

Este jueves, se ha desvelado el tercer fichaje sorpresa de 'Bailando con las estrellas'... Elena Tablada, la expareja de David Bisbal y madre de su hija mayor Ella, también formará parte del formato de baile.

Un nuevo reto profesional para la empresaria que llega en pleno conflicto de Tablada con su exmarido Javier Ungría por la custodia de Camila, la hija que ambos tienen en común. La diseñadora de joyas dejará por unos días su taller para demostrar en la pista de baile su mejor versión como bailarina para conseguir la mejor puntuación, cada semana, de los miembros del jurado. "Me encanta bailar. Soy cubana, por lo que lo llevo en la sangre", ha confesado Elena quien regresa a la televisión tras una breve aventura en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', en 2018. Además, anteriormente, fue colaboradora en el formato de Cuatro ‘Qué quieres que te diga’.

En medio de un duro proceso de divorcio de Javier Ungría, ella misma ha confesado que este nuevo reto profesional le va "ayudar en el ámbito personal y emocional". Recordemos que Elena no pasa por su mejor momento, enfrentada en plena batalla judicial contra el padre de su hija Camila, que no parece que se vaya a resolver muy pronto.

Elena Tablada, en plena batalla judicial con Javier Ungría

Elena Tablada está inmersa en un largo y complicado proceso de divorcio con Javier Ungría, padre de su hija Camila. "Afronto el juicio con la mayor calma posible, tanto por mí como por mis hijas. Aunque la espera se ha alargado más de lo esperado... Debió haber concluido en junio, pero estoy positiva. Como siempre digo, aceptaré y enfrentaré lo que Dios tenga planeado para mí con la mejor actitud", confesaba la diseñadora.

"Yo creo que, por desgracia, si dos personas no se ponen de acuerdo, tendrá que decidir una tercera persona, si no hay una coherencia. No parece que vayamos a llegar a un acuerdo", añadía Elena Tablada con tristeza.

Y, lejos de parecer llegar a un acuerdo o posible entendimiento al respecto, hace unas semanas salía a la luz que Elena habría pedido unas pruebas médicas a su ex marido con el fin "de probar el dudoso estilo de vida de Javier para ver con quién puede estar la niña más tiempo", según desvelaban en Telecinco.