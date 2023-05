Elena Rodríguez ha vivido unos días increíbles, de muchas emociones. La madre de Adara Molinero volvía a Honduras -esta vez no como concursante- para sorprender y reencontrarse con su hija, que lleva meses ya en el 'reality' más exitoso de Telecinco. Todo ha sido maravilloso, pero a su vuelta a España ha tenido un problema de salud que le ha obligado a pasar por urgencias.

Los mosquitos han dejado su cuerpo totalmente marcado de picaduras durante su paso por la playa. Aunque en un principio no estaba preocupada, nada más ha llegado a España los picores no han cesado y ha tenido que irse al hospital inmediatamente.

"Ya estoy en casita... Los mosquitos me devoraron todo el cuerpo y he tenido que venir a urgencias a pincharme Urbason. Los picores son lo peor. Os cuento esto para que veais lo mal que se pasa en playa Coco, a esto tendriais que sumarle el hambre más la falta de la familia", ha escrito Elena.

La madre de Adara Molinero, llena de picaduras de mosquito

Estamos seguros que tras su visita al hospital, Elena se encuentra mucho mejor, con el deseo de que pronto se le pasen los picores tan desagradables que provocan las picaduras de mosquito. Ahora tendrá que cumplir con un tratamiento estricto para encontrarse mejor.

Unas horas antes de anunciar que había tenido que ir al hospital, Elena Rodríguez se despedía de Honduras con un vídeo desde un helicóptero: "Me quedé un poco triste. Me dieron ganas de llevármela a casa a Adara Molinero. Me dio las gracias para todos por ese apoyo incondicional que le demostráis", escribía triste pero emocionada con lo que está consiguiendo su hija durante el concurso.

Han sido unos días intesos para Elena Rodríguez

Adara Molinero llevaba semanas pidiendo recibir la visita de un familiar después de que hayan sido muchos los concursantes que ya se han reencontrado con sus seres queridos. Sin embargo, la organización de 'Supervivientes' no se lo ha puesto fácil, ya que le han explicado que su sorpresa se limitaba únicamente a un pergamino escrito por Elena. Sin embargo, poco después llegaba el momento de reencontrarse con su madre.

La concursante no pudo evitar romperse al encontrarse con su madre. Un incontrolable llanto que dejaba sin palabras hasta la mismísima Laura Madrueño. "¡Qué fuerte! Necesito abrazarte, sueño contigo todas las noches", decía Adara, ya que en un primer momento de su reencuentro les separaba un cristal. "Sueñas conmigo porque te estoy mandando toda mi fuerza cada noche mirando al cielo. Mi vida, te amo mucho, cariño", le respondía su madre también visiblemente emocionada.