El vídeo viral del error de la azafata de ‘La ruleta de la suerte’: "Hemos vivido engañados"

'La ruleta de la suerte' lleva 27 temporadas en televisión. Lleva años siendo éxito de audiencias en su franja horaria y promete seguir siendo así. La escaleta de este programa es siempre igual. Un concurso en el que cada día cambian los invitados, que luchan por llevarse la mayor cantidad de dinero acertando las pruebas que les pone el panel. En el panel se encuentra precisamente una azafata. Laura Moure lleva desde 2015 junto a Jorge Fernández. Tiene 37 años y es actriz y modelo.

Pero como en todos los programas hay errores. Laura Moure lleva años descubriendo las letras que hay detrás del panel. Su forma de descubrirlas es divertida, pero este pasado lunes tuvo un error que sido descubierto por un 'influencer' de Instagram. Brioche, cuyo perfil de Instagram es @brioenfurecida, ha sido el encargado de compartido con todo el error que ha llevado a descubrir que la azafata de 'La ruleta de la suerte' no es la que descubre las letras del panel.

¡Dale al play para ver el error de la azafata de 'La ruleta de la suerte'!

Vídeo: INSTAGRAM @brioenfurecida.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo se ha hecho viral. Muchos han hecho comentarios sobre lo ocurrido: "Es más, ni siquiera es la presentadora. Vamos que es el papel más inútil que existe de todo el mundo mundial. Pero viendo al que tienen de cantante cantando no me extraña nada", "Yo estuve allí y si solo fuera eso... 😂", "Con la tecnología táctil que hay ya... 😓🤭", "A ella y al grupo musical deberían de despedirlos… 🤣🤣🤣", "Obviamente es un guiño a la antigua ruleta que tenían que darle la vuelta a mano a las letras", han comentado algunos seguidores del programa. ¿Se pronunciará el programa sobre este vídeo viral o preferirá no hacer ningún comentario al respecto?