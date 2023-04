Ana Rosa Quintana no ha estado presente en el plató de su programa y Joaquín Prat y Patricia Pardo han explicado el motivo de su ausencia.

Es casi imposible no ver a Ana Rosa Quintana en el plató de su programa. Cuando está ausente en 'El programa de Ana Rosa' es por un motivo de peso. El hecho de que se centrara en el tratamiento del cáncer de mama que anunció que padecía fue uno de ellos. Sin embargo, este martes no ha ido a trabajar y está más que justificado. Pero ella este lunes se despidió de su programa sin avisar de que este martes no estaría presente. Eso ha llamado la atención de todos los seguidores de este formato e incluso les ha preocupado.

Pero que no cunda el pánico. La presentadora de televisión ha tenido que acudir a recoger un premio justo cuando se emite su programa. De hecho, a las 8.55 horas han sido Joaquín Prat y Patricia Pardo los que han dado la bienvenida a los teleespectadores. Poco después, ha sido el primero de ellos el que ha explicado qué ha ocurrido y ha justificado la ausencia de Ana Rosa: "Estamos Patricia y yo porque Ana recibe hoy (este martes) en el Senado la Medalla de Honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por su lucha por el fin del terrorismo de ETA", ha declarado el presentador.

Han hecho una conexión con Ana Rosa Quintana en el Senado

Esto la ha obligado a acudir durante la mañana de este martes al Senado para recoger de manera presencial este reconocimiento. Este 18 de abril ha acudido a este acto, que ha llevado el nombre de 'Por un final del terrorismo sin impunidad'. Desde su programa han hecho una conexión con ella para que contara cómo se sentía: "Es la primera vez que no voy por la mañana por algo que tiene relación con algo personal, esto es algo que afecta a toda la sociedad... para mí es un honor y para todo el programa porque ha sido un acto precioso".

La presentadora, tras vivir un acto muy intenso con las familias de los fallecidos, ha explicado su experiencia: "Las víctimas en estos últimos años están siendo arrinconadas, no se les da el espacio suficiente, están viendo como a ellos no se les reconoce apenas nada y aquellos simpatizantes de los verdugos cada vez tienen más influencia social". Y ha ido más allá al comentar cómo es ahora la situación: "Aquí había guardias civiles, funcionarios de prisiones, fiscales de la audiencia, muchas personas que han luchado, que tenían que mirar el bajo de los coches cuando llevaban a sus hijos al colegio. Esto fue antes de ayer, no lo podemos olvidar, hay 300 casos sin resolver ni juzgar".

Ha tenido un percance y se le ha caído la medalla

Durante la recogida de su reconocimiento, Ana Rosa Quintana ha vivido un momento de lo más divertido. Al entregarle su medalla, a la presentadora se le ha caído al suelo. Ella misma ha explicado qué ocurrió: "Es la primera vez que me ponen una medalla de éstas, al llegar nos han dado un enganche y yo me lo he puesto al revés... y claro, era imposible ponérmela y se ha caído".