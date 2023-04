El verdadero motivo de la ausencia de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó lleva unos días de lo más intensos. La hija de Isabel Preysler acaba de volver de Bali, viaje que ha hecho junto a su prometido, Íñigo Onieva, antes de pasar por el altar el próximo 8 de julio. Hace unos días volvía a Madrid para retomar sus compromisos profesionales, pero ha tenido un contratiempo que le ha impedido hacer vida normal. De hecho, no ha podido asistir al plató de 'El Hormiguero' para cumplir con su habitual presencia en la mesa de la tertulia del programa de Pablo Motos.

En su lugar había otra de las colaboradoras del programa, María Dabán, que también está presente algunos días en las tertulias que empezó haciendo el programa durante la pandemia y que han seguido manteniendo a día de hoy. Sin embargo, Tamara Falcó estará presente de nuevo la próxima semana. Su ausencia ha sido algo puntual, que no se preocupen los fans de la 'influencer'.

No ha podido cumplir con su presencia en 'El Hormiguero'

Ha sido Pablo Motos el que ha hecho público el motivo por el que Tamara Falcó no ha acudido al plató del programa de Antena 3: "Ha pasado la Semana Santa y no tenemos a Tamara. Está malita", ha explicado con pena. El presentador de televisión estaba deseando hablar con ella para que le contara cómo habían sido sus vacaciones fuera de España. Peor no ha podido ser. Ha preferido no explicar qué es lo que le ocurría, pero ha dejado claro que en unos días la volvería a ver: "La semana que viene vuelve".

Parece que tanto trajín estos días ha terminado pasando factura. El hecho de que estuvieran unos días en Bali, seguramente con unas temperaturas muy diferentes a las que han empezado a hacer en Madrid, le ha jugado una mala pasada. Tampoco ha ayudado el ritmo que ha tenido. Primero en el viaje, haciendo turismo, y luego un viaje de avión largo, donde normalmente ponen los aires acondicionados a baja temperatura.

Un viaje antes del gran día

La marquesa de Griñón está metida de llenos en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. Antes de que comience la cuenta atrás para el enlace, la pareja ha hecho las maletas y ha disfrutado de un mágico destino: Bali. Desde allí la colaboradora nos ha hecho partícipes de su álbum de fotos. Una auténtica pre luna de miel que ha coincidido con la Semana Santa en la que ambos han disfrutado al máximo. Durante este viaje han tenido tiempo de visitar algunos de los los puntos de mayor interés, por supuesto han recalado en sus montañas volcánicas y en sus famosos arrozales. También han aprovechado para recorrer en moto la isla y observar de cerca los parejas naturales más espectaculares. El viaje ha estado repleta de guiños a los enamorados, entre ellos, han contado con una cuidada decoración en la suite que han compartido. Sobre su cama descansaban pétalos de rosa que formaban el siguiente mensaje: "I love you". Posiblemente este sea el último viaje que hagan como solteros.