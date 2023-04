El tremendo susto de salud de Yaiza en 'Supervivientes'

Yaiza ha tenido que ser evacuada por los servicios médicos de 'Supervivientes'. La novia de Ginés ha sufrido un vahído mientras pescaba, imágenes en las que se podía ver poco a poco el bajón sufrido. Empezó temblando y con las piernas adormiladas para poco después desvanecerse, siendo en ese momento cuando avisó a sus compañeros de que iba a caer. "Yaiza, ¿nos oyes?", empezaron a repetir todos asustados. Pocos instantes después fue atendida por los expertos, quienes la trasladaron en una camilla. "No estoy tranquilo. Viene de pasarlo muy mal en España, están atacándole a tope y se le junta todo", dijo su pareja muy asustado.

Yaiza ha regresado a la isla, aunque debe guardar reposo, pues volvió a marearse por segunda vez. Ha sido Carlos Sobera quien ha tratado de tranquilizar al grupo dando el diagnóstico de Yaiza y este problema de salud por el que acabó en el suelo. "Yaiza está reestablecida, está bien, está normal. Parece que lo que sufrió se corresponde con un bajón de tensión que pudo estar provocado por el hambre o el calor", ha explicado el presentador. A pesar de que el estado de Yaiza ha mantenido en vilo a muchos, eso no quita que haya sido sancionada por la organización. Ella junto a Arelys, madre de Yulen Pereira, han sido nominadas de forma disciplinaria. Un enfrentamiento verbal que tensó mucho tanto a los cámaras como a sus propios compañeros. "¡No me toques porque yo no te he tocado!", dijo Arelys.

Las extremas condiciones de Honduras y la falta de comida han provocado en más de una ocasión este tipo de situaciones. Ahora ha sido Yaiza la que ha vivido en su propia piel un desmayo ante el resto de participantes de 'Supervivientes', pero ¿cómo comenzó todo? La novia de Ginés estaba pescando con un traje de neopreno. En ese instante empezó a sentir un hormigueo en el cuerpo, sin imaginar que acabaría en el suelo. "Ponla de lado, como los niños pequeños para que eche lo que tenga que echar", recomendó Arelys. Minutos más tarde una barca de la organización la atendió de urgencia. Por segunda vez Yaiza tuvo que recibir ayuda de los médicos, que esperaron a que Yaiza ya estuviera recuperada.