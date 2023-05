El cansancio, el hambre, la soledad y la supervivencia ya comienzan a hacer estragos en los concursantes de 'Supervivientes'. Sin ir más lejos, Manuel Cortés sufrió un susto de salud por el que tuvo que ser atendido por el equipo médico del programa, no pudiendo hacer la prueba de recompensa. Un domingo más en 'Conexión Honduras', Ion Aramendi conectó con Laura Madrueño en directo para poder disfrutar de una de las pruebas que más gustan a los concursantes. Sin embargo, había una notable ausencia: la del hijo de Raquel Bollo, que por motivos de salud no pudo realizar el juego.

Tras conectar con la presentadora desde Honduras, era la propia Laura Madrueño quien anunciaba la noticia: "Como veis, está Diego porque Manuel está con el médico, le están haciendo una revisión médica, nada grave, que nadie se preocupe, está todo controlado", decía. En el plató, el rostro de Raquel Bollo denotaba preocupación, ya que no sabía cómo de grave era la situación en los Cayos Cochinos para que su hijo se perdiera un juego y tuviera que ser atendido justo en ese momento, en pleno directo. Con sus manos en el rostro, la diseñadora no daba crédito a lo que acababa de escuchar y no entendía nada de lo que estaba pasando.

El motivo por el que Manuel Cortés se ha perdido el juego de recompensa

Tras lo ocurrido desde Honduras, Ion Aramendi ha explicado desde el plató de Telecinco lo que le había pasado al concursante al ver que no ha podido estar con sus compañeros para disputar el juego y con ello ha querido dejar más tranquila a su madre, Raquel Bollo. "Raquel, tranquila porque tu hijo Manuel está bien, ya está con los demás en la playa, tuvo una indisposición intestinal, pero ya está recuperado", ha dicho al respecto, calmando así los nervios de la diseñadora. Además, ha querido dejar claro que Diego tan solo le estaba sustituyendo y que el concursante "sigue jugándose la expulsión con Artur y Jaime". De hecho, Diego fue el expulsado definitivo de la noche de este domingo.

Varios minutos después, Ion Aramendi ha podido conectar de nuevo con Honduras, donde ya se encontraba Manuel Cortés, mucho más recuperado. Aseguraba que se encontraba "un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios al equipo magnífico que hay aquí se ha solventado rápido". Además, ha confesado que "no me quiero ir de aquí ni con agua fría, asique muy bien".