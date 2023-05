El susto de Luca en 'MasterChef': se cae y es atendido por los médicos

Luca se resbala en la prueba de exteriores de 'MasterChef' en Huelva y termina por los suelos: "No sé qué me ha pasado".

Las prisas nunca son buenas consejeras y menos cuando se trata de un exterior de ‘MasterChef’. Los concursantes se enfrentan a las elaboraciones del chef Xanti Elías en Huelva en dos equipos y la necesidad de ser los primeros les embargaba. Luca, trasladando una bandeja, se caía tras sus compañeros en medio del cocinado y saltaban las alarmas por el susto y el grito que dio al verse en el suelo. Los médicos entraban en escena y le vendaron el pie ante las lamentaciones del concursante, que no quería acudir a un centro hospitalario por nada del mundo. “Estoy aquí porque no quiero ir al hospital, mis padres saben el miedo que tengo”, reconoce.

Aunque Jordi Cruz le cuestionara varias veces si se encontraba en condiciones, no cambiaba de opinión. “Si me quedo cojo iré al fisio pero no voy a pasar por el hospital porque me da miedo. Y menos con mis compañeros ahí cocinando y yo con una vía…¡no, no!”. Se incorporaba, de hecho, después al cocinado: “Estoy cojo y, encima, coordinando la cocina”. Al final todo quedó en un simple susto, un golpe contra el cubo de basura que no tenía contemplado. El tik toker con el paso del cocinado ya se sentía mejor, incluso con fuerzas para bromear con sus compañeros: "¡Ahora llevarme a la cama que he trabajado mucho!".

Luca en 'MasterChef': "Mi leche ha sido un monumento"

En varias ocasiones los compañeros de equipo de Luca, e incluso los jueces, le pedían tranquilidad en el cocinado: "Vas desatado". El concursante era uno de los señalados como favoritos para ser el expulsado de la noche y, ante estas palabras, reconocía que le gustaba "chinchar a los demás". Al final, con su caída tenía que tomarse una pausa obligada: "Mi leche ha sido un monumento. No sé qué me ha pasado”.

El mal rollo ha reinado todas las pruebas de la noche, desde que comenzara el mismo programa y se acusaran de haber cogido el diario de una compañera y romperlo. Al final su grupo salía victorioso y subía a la pasarela para ver a los delantales negros luchar una semana más por permanecer en las cocinas de 'MasterChef'. Una tensión que se hizo más notable con la entrega de unas rosas que restaba 10 minutos a un concursante, en este caso Pilu de la mano de Claudia, en plena prueba de expulsión: "Me molestan las palabras. No sé si ha sido por show, me ha dolido y no he podido evitar callarme".