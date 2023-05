El susto de Blanca Paloma al llegar a Eurovisión 2023

Blanca Paloma y todo el equipo de RTVE ya están en Liverpool para Eurovisión 2023. La candidatura de España se estrena en esta edición con su primer ensayo este jueves a las 17:30 horas, como parte del Big Five, y ya están preparando todo para que 'Eaea' resuene en todo el Liverpool Arena. En Reino Unido se han juntado dos fechas muy especiales, el 67 festival de la canción europeo (del 9 al 13 de mayo sin contar los ensayos previos) y la Coronación de Carlos III (que dará comienzo este mismo 6 de mayo), por lo que son muchos los viajeros que ponen rumbo hacia allí. El equipo español ya está pensando en una "opción b" ante el fallo que se les ha presentado nada más llegar: no ha llegado una de las maletas con parte del vestuario.

Esta pérdida afecta principalmente a sus acompañantes, pues en ella están sus zapatos: "De momento las mujeres que me acompañan en el escenario...". Junto a Blanca Paloma, como mostró en el Benidorm Fest pero no en sus últimas apariciones en las denominadas "PrePartys", serán cinco las personas que estén en el escenario. En esa maleta que viajaba desde España están, al fin y al cabo, herramientas de trabajo y están "deseando que aparezca". Se hace todo lo posible para que mañana antes del primer gran ensayo puedan tenerla. Si esto no sucediera tienen más opciones ya contempladas como confesaba en su último directo en RTVE: "Siempre hay que tener un plan B, C y D".

Blanca Paloma y la puesta en escena: "Estábamos contentos con el resultado de Benidorm"

El interés por la actuación de Blanca Paloma crece por momentos. Son muchas las dudas que los seguidores de Eurovisión tienen de cara a la actuación de España y la cantante ha querido mantener la sorpresa hasta el último momento. "Son matices, para tampoco alimentar una expectativa que no es. La propuesta ya estaba muy pulida, estábamos muy contentos con el resultado de Benidorm y solo era pulir el concepto y darle un empujoncito", confiesa sobre la puesta en escena final de 'Eaea'.

La misma delegación española es la primera que quiere poner en práctica estos nuevos detalles: "Lo que tenía que estar, está y funciona. Deseando estar ahí en persona para probarlo. Son matices". El vestuario de la propia Blanca Paloma es otra de las grandes sorpresas que se guardan para esos momentos finales y, sin desvelar nada, sí que revela que las bellas artes estarán muy presentes: "Quería hacerle un guiño. Ha sido un proceso muy bonito. Este vestuario le dota de cierto empoderamiento que creo que le favorece y a ver cómo queda en las cámaras".