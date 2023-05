El susto de Bertín Osborne y Nacho Cano por el secreto sobrenatural de su finca: "Hay un fantasma"

Bertín Osborne afrontó una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya' para Telecinco sin esperarse el susto que se llevaría. En plena cena con Nacho Cano, el invitado del programa, se llevaron un gran susto: un foco se descolgaba del suelo e impactó contra la pared de la cocina. Tras el susto inicial, el presentador confesó quién se podría encontrar detrás de ese fallo técnico. Descubrió, con ello, uno de los mayores secretos de su cortijo sevillano: "Este es el fantasma de aquí, tengo un fantasma de verdad, hay uno en la casa". Desde que adquirió la propiedad hace más de 30 años y comenzó todo su reestructuración, ya sabía de la posible existencia de este fenómeno sobrenatural.

La leyenda se remonta tiempo atrás, cuando "tenían encerrado a un tío, en la habitación de arriba". Nada más llegar a la Finca San José se dio cuenta de que "las ventanas estaban tapiadas". Fue entonces cuando se enteró de lo que encierran alguna de las paredes de los más de seis edificios que ahí en todo el terreno y que le rodea. No es algo que nunca le haya importado, de hecho, durante mucho tiempo durmió en esa habitación y jura "no haber escuchado nada". Toda la finca se encuentra distribuida en más de 50 hectáreas, unos 2.100 metros cuadrados de cortijo en los que sería difícil encontrarse.

Este inconveniente, sin embargo, le hacía plantearse, aunque fuera por un segundo, tomar alguna medida. "Vamos a traer a Iker Jiménez para ver qué sucede. Aquí hay gente que lo ha escuchado. Quiero creer, me haría ilusión tener un fantasma", reconoce. Podría aprovechar una entrevista con el presentador de Cuatro para que su equipo investigue más a fondo. Es algo que de confirmarse que "fuera real", incluso, le divertiría más que asustarle. Este es el refugio favorito del cantante, donde ha desconectado tras su separación de Fabiola Martínez y donde pasa gran parte del año disfrutando del campo, la ganadería, sus queridos caballos y el aire libre.

La otra experiencia de Bertín Osborne donde una mesa salió volando

Las anécdotas sobrenaturales no quedaron aquí para Bertín Osborne. El cantante se sintió en confianza con su invitado no dudo en confesarle otro momento en el que sintió que sucedía algo. Se encontraba junto a su madre, varias amigas suyas y un amigo suyo disfrutando de una reunión cuando, "invocaron no se qué". Se desató entonces el descontrol: "La mesa se levantó, sale volando y se estrella junto a una pared. Nos quedamos...". Fue tal el desconcierto e inquietud que generó en los presentes que se levantó y se marchó del lugar lo más rápido que pudo.