El sueldo que estaría cobrando Sandra Barneda por 'Así es la vida', el sustituto de 'Sálvame'

Hoy arranca una nueva era para Mediaset. La desaparición de ‘Sálvame’ ha dejado un gran hueco en la parrilla que ocupará, desde esta misma tarde, ‘Así es la vida’. El nuevo y refrescante programa de Sandra Barneda y César Muñoz llega a Telecinco para quedarse durante todo el verano. Un reto mayúsculo que Sandra se ha tomado de la mejor manera, con mucha humildad y con ilusión. La presentadora tendrá que intentar captar la atención de toda esa audiencia que seguía cada tarde Sálvame y, para lograrlo, se ha rodeado de los mejores profesionales. Un reto de tales dimensiones tiene que estar recompensado de alguna forma, en esta ocasión parece que es económica.

Según ha podido conocer Informalia, a través de fuentes de Cuarzo (la productora del nuevo programa), Sandra recibirá por su nueva labor al frente de Así es la vida, la cantidad de 300.000 euros. Lo que vendría a suponer una retribución de unos 4.600 euros diarios, 23.000€ a la semana. Una cifra elevada para el común de los mortales, pero que se mueve dentro de lo que se suele pagar a los presentadores por un espacio en la franja de la tarde. Eso sí, todo esto siempre y cuando se mantenga el programa hasta la penúltima semana de septiembre. Ahí será cuando tome las riendas Ana Rosa Quintana con su ‘TardeAR’, que será un infoshow, alejándose del género magacín.

No es ningún secreto que el estreno de ‘Así es la vida’ no será un estreno al uso. El programa estará bajo la lupa de toda la audiencia y de los periodistas especializados en tekevisión. En la nueva aventura de Sandra se escudriñará hasta la última décima de los datos de audiencia, y se pondrá mucho más el foco en su contenido. Es lógico, viene a suceder uno de los programas más mediáticos de los últimos tiempos, que es Sálvame. Según Informalia, algunos expertos sitúan al formato en unas cifras superiores al 10% de share. Otros, no tan optimistas, afirman que se moverá en torno al 8%, lo que obligaría prácticamente a su cancelación.

Aunque ‘Así es la vida’ no es el único ingreso que ha tenido Barneda en los últimos meses. Acaba de volver de República Dominicana de grabar la séptima temporada de ‘La Isla de las tentaciones’, por la que tal y como aseguró el digital anteriormente citado, estaría percibiendo 10.000€ por cada una de las entregas. Los debates se cobrarían aparte, pero este año la parrilla de Telecinco ha imposibilitado que existiese un hueco para ellos.