El Rubius y Feliciano López, dos nuevas máscaras de 'Mask Singer'

La tercera temporada de 'Mask Singer' ya ha descubierto a 6 máscaras. En el tercer programa era el turno de "Tigre" y "Esqueleto" las identidades que fueron descubiertas. Tras muchas dudas entre los investigadores y Arturo Valls, se descubrió a El Rubius y Feliciano López bajo ellas respectivamente. Rubén Doblas, conocido en el universo de internet por el nombre de su perfil en ellas, era el primer famoso que daba la cara. El creador de contenido es una de las figuras más reconocidas a nivel internacional en este ámbito y consiguió despistar con su voz y su interpretación de una canción de Rauw Alejandro.

Ninguno de los integrantes del jurado atinó durante la noche que se trataba de él. Confiesa que su presencia en el programa de Antena 3 es gracias a su familia: "Estoy aquí porque a mi madre le hacía ilusión. Por ella hago lo que sea y ha merecido la pena". "Tigre" le dio la oportunidad en más de dos programas de poder ser otro: "Nadie sabe quién eres, es la magia. Lo bueno es que puedes ser quien quieras". Su traje era tan voluminoso que para la segunda actuación le tuvieron que meter un ventilador en la cabeza del disfraz. Fue la primera máscara con la que activaron, además, el "delatador" pensando que sería Antonio Banderas. "La experiencia ha sido una locura. Los gestos de boxeador los hacía por un personaje de un videojuego", explicó.

Feliciano López bajo el disfraz de "Esqueleto"

Feliciano López, por su parte, era el que se encontraba bajo "Esqueleto". En esta ocasión era Javier Calvo el que acertaba su identidad gracias a su tío, comentarista de tenis, y los recuerdos que tiene de los partidos. "Era imposible cuadrar las fechas. Veía el programa y pensaba que era el que haría de tener la oportunidad", reconoce nada más ser descubierto. El secreto lo ha mantenido hasta el final aunque los investigadores hayan dado con él: "Solo lo sabe mi mujer y se acabó. Hay muchos Javis por el mundo".

Con la experiencia ya superada, solo tuvo buenas palabras. "Me lo he pasado increíble. Mis padres ni se imaginan que estoy aquí. Mi hermano el año pasado, cuando dijisteis mi nombre, está con la duda de que voy a participar", se ríe. Es seguidor del programa y no lo dudó en cuanto se planteó la posibilidad de participar, a pesar de lo que suponía por las competiciones de tenis y entrenamientos. "Cuando lo ves como espectador y cuando lo vives la cantidad de cosas que hay detrás. Era como ir a grabar 'La guerra de las galaxias'", recuerda. Aunque la música no sea su fuerte, "canto solo en la ducha y nunca he sido muy showman", se atrevió con canciones como "Bienvenidos" de Miguel Ríos: "Eran demasiadas cosas a la vez. Aunque sea entretenimiento y no seas profesional impone salir a un escenario y actuar, nunca lo había hecho".