El nuevo trabajo de Paz Padilla en Telecinco tras el cierre a 'Déjate Querer'

Después de que su programa, 'Déjate Querer', no enganchara a la audiencia y no renovase por una segunda temporada, Paz Padilla ya tiene un nuevo proyecto en Telecinco. Son continuos los cambios que están produciéndose en Mediaset. Desde la salida de Paolo Vasile y el cambio de algunos directivos, han decidido renovar la parrilla de programación. Su última decisión ha sido la de cancelar 'Sálvame' tras más de 14 años en antena y liderando casi todas las tardes en su franja horaria. Programa en el que precisamente también ha trabajado Paz Padilla, quien todavía no se ha pronunciado sobre este cierre. Pero, ¿cuál es el nuevo proyecto de la humorista y presentadora?

Paz Padilla es una de las concursantes de 'Me resbala', un mítico programa en televisión que se emitirá próximamente en Telecinco y que contará con Lara Álvarez como maestra de ceremonias. Además, desde el grupo ya ha dado a conocer todo el plantel de concursantes que pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las diferentes pruebas de este nuevo espacio. Junto a Paz, también estarán Florentino Fernández, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré.

'Me resbala' es la nueva apuesta de Telecinco con Paz Padilla entre sus concursantes

El grupo de comunicación ha emitido un comunicado revelando todos los detalles sobre este nuevo espacio que devuelve a Paz Padilla a la pequeña pantalla. Resbalones, caídas, retos imposibles, alocadas situaciones y, sobre todo, humor y diversión son las claves de este espacio que la cadena produce en colaboración con Shine Iberia. Un programa que ha comenzado a grabarse este mismo jueves.

‘Me resbala’ es un disparatado juego en el que un grupo de grandes humoristas españoles participan en retos en los que se pone a prueba su capacidad de improvisación y su espontaneidad a la hora de sacar a relucir su vis cómica y sus dotes de interpretación en diferentes situaciones. ‘Teatro Dependiente’, auténtica seña de identidad del programa, ‘Alfabody’, ‘Palabras corrientes’, ‘Giros lingüísticos’, ‘¿Está consuelo?’, ‘Fotomímica’ o ‘Kara o ke ase’ serán algunos de los retos de la nueva versión del programa, que incluirá además juegos inéditos.

Este programa es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.