La presentadora de televisión ha tenido que pedir un favor a Joaquín Prat para que este la cubra durante los días que no va a acudir a su programa.

Ana Rosa Quintana ha tenido que pedir un favor a su amigo y compañero de trabajo, Joaquín Prat. Justo unos segundos antes de poner fin a la emisión del programa de este jueves, la presentadora de televisión ha sorprendido a la audiencia diciendo que estará unos días ausente del plató de 'El programa de Ana Rosa'. Pero, ¿cuál es el motivo?

La presentadora de televisión no ha podido organizarse sin tener que pedir días libres de trabajo y no ha dudado en pedir que Joaquín Prat le cubra: "Oye, por cierto, te voy a pedir un favor...", empieza diciendo Ana Rosa. El presentador, sorprendido, le contesta: "A mandar". La periodista, con una sonrisa, le comenta: "Pues mira, necesito unos días, poquitos días, porque es que tengo mucha plancha... y voy a ver si pongo en orden mis cosas", le dice entre risas.

La presentadora de televisión se va a ausentar unos días

"Voy a ver si pongo en orden mis cosas", justificaba Ana Rosa ante su compañero. Joaquín Prat, que escuchaba con atención a la presentadora, le respondía con simpatía: "Pues nada, ya me quedo yo con toda la plancha, no te preocupes, será un placer". Unas palabras que provocaron las risas del resto de colaboradoresque estaban en el plató. Ana Rosa le dedicaba un "pues, a planchar".

Mientras Joaquín Prat digería que iba a tener unas mañanas intensas durante unos días, este le decía: "Nada, que te vamos a echar de menos, pon en orden tus cositas y vuelve cuando quieras, que aquí estaremos", terminaba diciendo antes de tener que irse al plató de 'Ya es mediodía'.

Esta petición la hace Ana Rosa apenas unos días después de que se conociera que iba a estar al frente de las tardes de Telecinco. La presentadora de televisión ha preferido no dar detalles acerca del motivo real que le lleva a ausentarse, pero tendría mucho que ver con este nuevo proyecto que tiene entre manos y que verá la luz en el mes de septiembre, justo después de las vacaciones de verano.

Agradecida con la petición de la cadena

Ha sido la propia cadena la que le ha pedido a Ana Rosa ponerse al frente de las tardes de Telecinco. "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", ha sentenciado antes de despedirse y dar paso a 'Y ahora es mediodía'.

Las intenciones de Ana Rosa Quintana son claras. A pesar de que se marcha a las tardes de Telecinco, no quiere decir adiós de manera definitiva al espacio que lleva su nombre, 'El programa de AR', que además lleva más de 18 años en emisión y liderando casi todas las mañanas. Sin embargo, es consciente de que no puede compaginar ambos programas y además su vida personal, por lo que únicamente estará una parte del tiempo en el espacio de las mañanas. Tal y como ella misma ha comunicado, lo hará en franja horaria de la mesa política, uno de los temas favoritos de la presentadora.