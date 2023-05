El monumental fallo de un concursante de 'El Comodín de La 1' con Lina Morgan

Uno de los concursantes de 'El Comodín de La 1' ha dejado descolocados a todos los espectadores después de su garrafal fallo al contestar a una de las preguntas del programa. En concreto, Juan, un joven estudiante de Periodismo y Comunicación Digital de Oviedo, sorprendió a todos al asegurar que Lina Morgan no era española. Una participación que se ha hecho viral en las últimas horas y que ha abierto el debate sobre la cultura general en las nuevas generaciones.

"Fue 'La tonta del bote', pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del teatro de La Latina", era la pregunta que le lanzaba Aitor Albizua y que acompañaba de las cuatro opciones: "Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio o Florinda Chico". El concursante en cuestión no tenía muy clara la respuesta y por eso fue descartando aquellas respuestas que menos le cuadraban. "Ana Obregón no me pega porque es relativamente reciente y el Teatro La Latina es más antiguo. Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense", decía mientras que el presentador no podía evitar reírse y le preguntaba el motivo por el que había descartado tan rápido a la actriz. "Porque como es americana no me cuadraba. La Latina está en Madrid", aseguraba completamente convencido e insistía en que la respuesta correcta era "Rafael Aparicio".

Tras esto, Albizua contestaba que la respuesta estaba equivocada y era Lina Morgan quien había comprado el teatro La Latina. Esto provocaba que el acompañante que iba con el concursante le dejara claro que era "tan española como la tortilla de patatas". Un fallo garrafal que se ha hecho viral y que el presentador corrió a quitarle importancia puesto que se podía deber a algo generacional por la edad del participante, que tiene 23 años. "Quizás para él es más difícil conocer a Lina Morgan", aseguró.