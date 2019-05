2 Este musical fue uno de sus primeros trabajos como actriz

Macarena ha hablado también de a qué se dedican sus padres, una preguntan que ha incluido David Broncano en sus entrevistas: «Mi madre es profesora de pilates, y mi padre es inspector del Canal Isabel II de Madrid, revisa contadores y soluciona problemas», desvela.

Acto seguido la pregunta de cuántas relaciones ha mantenido el último mes y cuánto dinero tiene en su cuenta corriente: «Todo regular», empezaba diciendo Macarena. «Ha sido un mal mes en general. Me he comprado una casita, eso bien en realidad, pero la cuenta se me ha reducido. Estoy hipotecada, pero no me quejo. Unos 135.000 euros…», desvela. En cuanto al sexo, «el último mes ha sido un mal mes. No quiero concretar más…», decía avergonzada.