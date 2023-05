El Maestro Joao predice la posición de Blanca Paloma en Eurovisión 2023

¡No queda nada para que se celebre la gran final de Eurovisión 2023! Tras vivir las primeras semifinales este martes, es el turno de conocer a los diez países que pasarán a la final en la segunda semifinal de este jueves en la que además actuará Blanca Paloma. Tras el 'chanelazo' del pasado año, la representante de este año tiene el listón muy alto. Hay que recordar que Chanel quedó en tercera posición con su 'Slomo'. Un muy buen puesto que, según algunas casas de apuestas, podría llegar incluso a acercarse Blanca Paloma. A pesar de que todavía queda unos días para conocer las votaciones del jurado y los votos de la audiencia, un año más el Maestro Joao ha hecho su predicción sobre el puesto en el que va a quedar la ilicitana.

El vidente ha reaparecido en Los 40, donde ha presentado El Elegido, y ha hecho sus predicciones para este año. A juzgar por sus palabras, nuestra representante no se llevará el Micrófono de Cristal con su 'EaEa' aunque luchará hasta el final por intentar lograr superar la posición de Chanel. Pero, ¿cuáles son las predicciones de Joao?. Él lo tiene claro y la ganadora no será otra que la sueca Loreen con su Tattoo. La representante de Suecia es de las favoritas. Su nombre se puede leer en los primeros puestos de las casas de apuestas, como entre los comentarios de los que más entienden sobre este certamen de música. Hay que recordar que Loreen ya ganó en el año 2012 gracias a su hit 'Euphoria'. Sin embargo, esto no es impedimento alguno para que este año repita con un nuevo himno que ya está en la lista de las canciones más escuchadas.

Blanca Paloma quedará en el quinto lugar según el Maestro Joao

Según el Maestro Joao, en segundo lugar quedaría la representante de Francia, La Zarra, con su canción Évidemment. Tras ellas, Käärijä, representantes de Finlandia, en tercer lugar; ya fuera del podio, en cuarto lugar, estaría el que hubiera sido el país anfitrión, Ucrania, con sus representantes TVORCHI que interpretan Heart Of Steel'. Y, ¿en qué puesto queda entonces Blanca Paloma? Ahora llega el turno de la española que, según el Maestro Joao, quedará en el quinto lugar. "Yo creo que va a ganar Suecia, en segundo lugar quedará "la chica de Francia, que es muy mona", en tercero, Finlandia. Y ya después, en cuarto y quinto puesto, Ucrania y España", ha dicho también el video podcast La redRoom.

Sin embargo, el Maestro Joao quiere hacer todo lo posible para que la representante española logre hacerse con un buen puesto de cara a la final de este próximo sábado 13 de mayo en Liverpool. "Blanca Paloma estará en los 10 primeros puestos. Es más, yo la veo en el puesto número 5. Me encantaría que ganase, pero se le ha puesto muy difícil. Voy a poner muchas velitas, voy a encender hasta el horno", ha dicho el vidente durante su charla con Los 40.

Las predicciones del Maestro Joao no deberían de caer en saco roto, pues el pasado año acertó con Chanel y su Slomo. Según el que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP', la española quedaría en el TOP 5 y, efectivamente, así fue al lograr hacerse con el tercer puesto (un segundo según a quien se le pregunte).